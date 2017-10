DVSC: parádéztak a mérkőzés elején és a végén is

Folytatta sikersorozatát a DVSC labdarúgócsapata az NB I szombaton lejátszott 12. fordulójában. A Loki játéka ugyan nem volt kifogástalan, hullámzó teljesítményt nyújtott a pályán, és olykor hibák is becsúsztak, ám ami a lényeg, hogy a Mezőkövesd Zsóry vendégeként kétgólos győzelmet aratott. A második gólt Bódi Ádám lőtte egy gyönyörű kontraakció végén úgy, hogy a végletekig kijátszották a hazaiak védelmét.

Nem egy előre begyakorolt formula végén találtam be a kapuba, a helyzet hozta így”

– idézi fel a gólja történetét a Loki 27-ese, amikor a lefújást követően a mérkőzés értékelésére kértük. – Az ellenfél térfelén Tőzsér megkapta a labdát, a mélységből jól induló Ferenczinek passzolt, aki lendületből ment a kapu felé. Ő azonban nem lőtt, észrevette, hogy üresen érkezem a túloldalon, átpasszolta a labdát, nekem pedig arra kellett koncentrálni, hogy a kapu előtti rossz talajon nehogy átpattanjon rajtam. Úgy öt méterről meglőttem és csak a hosszú sarokban állt meg a labda.

Többször váltottak taktikát

A találkozó azonban nem volt annyira sima, mint ahogy arra Bódi gólszerzéséből, illetve az eredményből következtetni lehetne. A debreceniek Székesfehérvárról kölcsönbe visszatért középpályása így látta: – Jól kezdtük a mérkőzést, és ha három-négy gólos előnnyel fordulunk a második játékrészre, akkor senki nem szólhatott volna egy szót sem.

Már az első félidőben lezárhattuk volna a meccset, amit mi magunknak tettük igazán nehézzé.”

Számos helyzetet dolgoztunk ki, és ezek közül csupán egyet értékesítettünk. Ráadásul sok pontatlanság csúszott a játékunkba, igaz, az ellenfélébe is. Idegesek voltunk, ennek nem tudom az okát. A második félidő első 20–25 percében nagyon nyomott a Mezőkövesd, többet védekeztünk, mint támadtunk. A helyzeteiket azonban ők is kihagyták, így az egygólos előnyünk megmaradt a mérkőzés hajrájára. Az utolsó 15 perc szerintem nagyon fontos periódusa volt a találkozónak. Akkor már több szép támadást tudtunk vezetni, és újabb gólt is rúgtunk, akár szerezhettünk volna többet is. A végét mi bírtuk jobban erővel, és sikerült győzelemmel az öltözőbe vonulni.

4–4–2-es felállással kezdtük a találkozót, amit a meccs folyamán többször is változtattunk annak megfelelően, ahogy a játék képe megkívánta. A héten több szituációt is gyakoroltunk. Azt, hogy éppen milyen taktikával játszunk, azzal nemegyszer alkalmazkodunk az ellenfél játékához.

Két hazai meccs jön

A DVSC a győzelmével megőrizte harmadik helyét a tabellán. A bajnokságnak még hátra van a kétharmada, és ennek megfelelően nem is nagyon néznek túlságosan előre a játékosok, legalább is ez derül ki Bódi Ádám szavaiból. – Nem szabad előre tekintgetni nagyon, mert akkor nem a soron következő találkozóra koncentrál az ember. Mi mindig a következő lépcsőfokot, a következő ellenfelet nézzük. Most lesz két hazai mérkőzés, a Szombathely, majd a Paks ellen. Erre koncentrálunk.

HBN-KZS

HAON-ÉLŐ - Mezőkövesd Zsóry FC vs. DVSC 0-2 (0-1) Debrecen, Mezőkövesd - A labdarúgó OTP Bank Liga 2017/2018-as szezonjának 12. fordulójában a Debreceni VSC csapata a Mezőkövesd együtteséhez látogatott szombaton 15.30-tól. Az összecsapásról élőben tudósítottunk portálunkon! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 12. forduló Mezőköv... Tovább a cikkhez

Visszavágott a Debrecen, újabb meccset nyertek Debrecen - A Loki két góllal nyert, de nagyobb is lehetett volna a különbség, ha pontosabban céloznak Mengolóék. Mivel a nyitófordulóban a Mezőkövesd Zsóry FC elvitte a három pontot a Nagyerdőről, a DVSC játékosaiban a revánsvágy is dolgozhatott az alapmotiváció mellett az NB I szombati mérkőzésé... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA