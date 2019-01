Nincs sok idő, egy hónap múlva már bajnoki jön

Letelt a téli szünet a DVSC-nél csütörtök reggel: a piros-fehérek megkezdték felkészülésüket a tavaszi szezonra. A keret egyik fele a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központban vetette alá magát az orvosi felméréseknek, a másik fele pedig Pallagon vágott neki a munkának. Utóbbiak a konditeremben kezdték napot, ezután kimentek futni, pénteken pedig ők kezdenek majd a SET-ben.

Négy saját nevelésű labdarúgó is csatlakozott az első gárdához Zsóri Dániel, Nikitscher Tamás, Pintér Ádám és Szabó Árpád személyében.

A játékosok közül elsőként a kapus, Nagy Sándor lépett be az edzőcentrumba.

– Sikerült tökéletesen kipihennem magam, ennyi szünet elegendő volt erre – mondta mosolyogva a hálóőr. – Már nagyon hiányzott a foci, kicsit mozogtam is a labdával az ünnepek alatt otthon Kárpátalján. Vártam, hogy megkezdjük az edzéseket, mert az életem a futball, nélküle nem sokáig bírom – fogalmazott Nagy, aki szeretné, ha csapat megőrizné az őszi harmadik helyét a tabellán a bajnokság végére is. – Ez persze nem lesz könnyű, de bízom benne, hogy ott folytatjuk majd idén is, ahol tavaly abbahagytuk – zárta mondandóját Nagy Sándor.

Nagy Sándor | Fotó: Molnár Péter

Itthon készülnek

Herczeg András vezetőedzőtől megtudtuk, hogy öt edzőmeccset vív a gárda a február másodikai rajtig. Január 12-én DVSC–MFK Zemplén Nagymihály mérkőzés lesz, majd egy héttel később a Budaörssel és a Balmazújvárossal találkoznak, 26-án pedig a Nagyvárad és a Kazincbarcika következik. Mindegyik összecsapásra Pallagon kerül sor.

Herczeg András | Fotó: Molnár Péter

– Ezúttal szokatlanul kevés szünet van a pontvadászatban, ehhez kell alkalmazkodnunk – jelentette ki a tréner. – Ezáltal másabb jellegű munkát fogunk elvégezni. Remek eredményt ért el a csapat, s ha már a dobogón vagyunk, jó lenne ott is maradni. Azonban nagyon komoly riválisaink vannak, hiszen több csapat is azokért a célokért küzd, mint mi. Versenyben vagyunk a Magyar Kupában is, mindkét fronton szeretnénk kihozni magunkból a legjobbat. Szombaton lesz az első közös foglalkozás, a jövő héten pedig napi két tréninget tartunk a fiúknak – mondta a szakember, aki elárulta, idén nem volt engedélyezett a teremfoci a játékosoknak, a pihenőidő rövidsége miatt. – Ebben az évben a felkészülésre is kevesebb időnk lesz, ezért nem utazunk el edzőtáborba, mert négy hét van a bajnokságig, ebből heti egy-egy pihenőnap, két-két napot pedig pluszban utazással töltöttünk volna el.

