DVSC: nem mindenki légiós, aki annak “látszik”

Egy tucatnyi külföldi futballistát foglalkoztatott a tavaszi szezonban a DVSC futballcsapata, azonban a légiósok nem tudták megváltani a világot, és a debreceniek majdnem kiestek az élvonalból. Azóta a nem magyar kontingensből már távozott Ivan Kelava, a kapus, aki egyetlen percet sem játszott az NB I-ben, Haris Handzic, Szuk Hjun Dzsun és Frank Feltscher, míg Braniszlav Danilovics visszatért a kölcsönadásból a Puskás Akadémiához.

Sokba kerültek

Az elmúlt szezon során szerződtetett új labdarúgók mintegy 450 millió forintjába kerültek a klubnak, ezért a cívisvárosi törekvés most az, hogy zömében fiatal, hazai játékosokkal vágnak neki a következő bajnokságnak. Ráadásul ezt anyagilag is támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Ugyanis a központi források elosztásánál előnyt élveznek azok a klubok, amelyek legfeljebb hét nem hazai játékost alkalmaznak a keretükben (nemzetközi kupaindulók esetében ez a szám tíz), illetve a bajnoki mérkőzéseken legfeljebb három nem hazai focistát szerepeltetnek (a nemzetközi kupaindulók legfeljebb ötöt). Azok a gárdák, amelyek nem indulnak nemzetközi kupában, szintén szerepeltethetnek öt légióst a kezdőcsapatban a maximális MLSZ-pénzek megtartása mellett, mégpedig abban az esetben, ha nemzetközi kupainduló ellen lépnek pályára.

Az eddigi gyakorlat szerint ha a klub és a játékos közösen nyilatkozott arról, hogy van magyar felmenője, akkor semmilyen hivatalos papírt nem kért a szövetség ennek bizonyítására, a futballista innentől kezdve nem számított légiósnak. Ez a DVSC esetében Ioan Filipre, Aleksandar Jovanovicra és Danilo Szekulicsra volt igaz. Kérdés, hogy ez ebben az idényben is így lesz-e, mert az MLSZ szigorítani szeretné annak ellenőrzését, hogy kik azok, akiknek valóban található magyar ős a családfáján.

Rajtuk kívül a Debrecen jelenlegi keretében nem magyarként megtalálható még a szerb Dusan Brkovics, a kameruni Justin Mengolo és a nigériai Chuka Derick Ogbu. Illetve a piros-fehéreknél van élő kontraktusa a bosnyák Ognjen Djelmicnek is, vele szeretett volna szerződést bontani a klubvezetés, de ezt a középpályás nem fogadta el, ezért továbbra is a hajdúsági megyeszékhelyen edz, sőt szombaton, a Michalovce elleni edzőmeccsen pályára is lépett a korábban a DVSC-DEAC-hoz irányított játékos. Nem kizárt, hogy kiegészítő emberként mégis szóba jöhet a Lokinál, bár esélyeit nem javítja, hogy külföldi.

Érdekesség az is, hogy az említett felkészülési találkozón ugyancsak szerepelt egy próbajátékos, mégpedig egy szlovén légiós, Miha Vidmar.

A fiataloknak szánnak nagyobb szerepet a jövőben a Lokinál.

