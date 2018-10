DVSC: nem kérdés, nyerni kell

Két fronton is, szerdán a Magyar Kupában, szombaton pedig a bajnokságban kell helytállnia a DVSC csapatának a héten. Az utóbbi hetekben kiváló formát mutató Loki a kupa hetedik körében a Zala megyei Teskánd ellen lép pályára idegenben, az összecsapást szerdán 12.30-tól rendezik. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

Nem egy szint

A zalaiak a Mezőfalva 3–0-s legyőzésével jutottak be a legjobb 64 közé, a debreceniek az előző körben a BKV Előre csapatát búcsúztatták, miután 2–1-re diadalmaskodtak Budapesten.

Nem túlzás kijelenteni, hogy a két gárda közel sem képvisel azonos szintet: a Teskánd a megye I-ben szerepel, és tizenegy forduló után az ötödik helyen áll. Herczeg András alakulata ezzel szemben a negyedik az NB I-ben. A teskándiak egyébként korábban egy alkalommal szerepeltek már a 64 között, még 2009 augusztusában a másod­osztályú Siófokkal szemben maradtak alul 2–0-ra. Érthető módon a Zala megyeik vélhetően óriási futball­ünnepre készülnek, annál is inkább, mert történetükben először mérkőzhetnek meg élvonalbeli együttessel.

Szép és eredményes

– Amennyire tudtunk, próbáltunk felkészülni ellenfelünkből, de úgy hiszem, ha a saját játékunkat rá tudjuk majd erőltetni riválisunkra, nem lehet baj. Nem szabad lebecsülni a Teskánd csapatát, ettől függetlenül egyértelmű, hogy győzni akarunk. Aki lehetőséget kap, biztos vagyok benne, hogy motiváltan fog pályára lépni, szép és eredményes futballt szeretnénk játszani. A célunk, hogy a lehető legtovább meneteljünk a kupában, ehhez ezt a meccset is magabiztosan be kell húzni! – nyilatkozta lapunknak a Loki 21 éves középpályása, Csősz Richárd, aki szerint abból a szempontból szerencsés a sorsolásuk, hogy alacsonyabb osztályú ellenlábast kaptak, az viszont nem pozitív, hogy messzire kell utazniuk.

Mint megtudtuk, a cívisvárosiak számára kedden dél­előtt még edzést vezényelt a szakmai stáb, utána pedig útra keltek.

A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján arról számolt be, hogy a szerdán 20 órakor kezdődő Győr–Újpest találkozó után tartják majd a 8. forduló sorsolását. Az M4 Sport stúdiójában Szanyó Károly segédkezik majd, aki az Újpestben és az ETO-ban is megfordult, előbbivel magyar bajnok lett.

Az OTP Bank Liga mezőnyéből még mind a 12 együttes talpon van, és mivel kiemeltek voltak, így nem is kerülhettek össze. Közülük hárman kaptak ellenfelet megyei első osztályból, a Loki mellett a Haladás és az MTK is. Érdekesség, hogy a Vidi újra azzal a Váccal találkozik, amely az előző szezonban éppen a székesfehérváriakon keresztül jutott a legjobb 16 közé. A Merkantil Bank Ligából vannak hiányzók, például az előző körben búcsúzó Balmazújváros is.

Hajdú-Biharból öt egylet is ott volt a főtáblás küzdelmek nyitányán, de ahogyan a Balmaz, úgy a Sárrétudvari, a Hajdúböszörmény és a DEAC is kiesett, így már csak a Loki van versenyben.

HBN

