DVSC: négy játékos is ott van a forduló válogatottjában

Debrecen - Az elmúlt héten kétszer is győzött a DVSC csapata, sokat javítva tavaszi teljesítményén, amely nem indult túl szívderítően. Most azonban előbb a kupában verték meg hazai környezetben a Honvédot és jutottak be az elődöntőbe, majd hétvégén Pakson arattak magabiztos, 5–2-es győzelmet. A ...

Tovább a cikkhez