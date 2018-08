DVSC: Minimalizálni akarják a hibák számát

Újabb komoly erőpróba vár Herczeg András tanítványaira: az OTP Bank Liga 6. fordulójában, szombaton 17 órától a Budapest Honvéd vendégeként, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban lép pályára a Loki, amelyet portálunkon élőben közvetítünk.

A Kispest eddigi meccseiből négyet megnyert, csupán legutóbb kapott ki, akkor is a címvédő Vidi ellen (3–0). A DVSC a tabella negyedik helyéről várja a folytatást, a piros-fehérek idáig nem találtak legyőzőre, az elmúlt körben 3–3-as döntetlent játszottak az MTK-val szemben, úgy, hogy a kék-fehérek már 3–1-re is vezettek. – Bár végül sikerült pontot mentenünk, nem szeretnénk ismét hasonlót átélni, mint múlt héten. Elkerülhető gólokat kaptunk, ezúttal nem szabad hasonló hibákat elkövetnünk – mondta el lapunknak Kinyik Ákos, a Loki védője, aki az előttük álló feladatról is beszélt.

Egyben vannak

– Nehéz összecsapásra számítok, idegenben szereplünk, ráadásul a Honvéd most nagyon egyben van, csupán a Vidi tudta idáig legyőzni. Szerencsére mi még nem kaptunk ki, szeretnénk, ha ez így is maradna – fogalmazott a fiatal bekk, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy pesti riválisuk hátul stabil, a középpályájukon ott van a rutinos Vadócz Krisztián, illetve csatár poszton is jól állnak. Kinyik továbbá abban is biztos, hogy védőtársaival nekik is sok dolguk lesz hátul.

A DVSC az előző szezonban mindhárom Honvéd elleni meccsét behúzta, kétszer 3–1-re, egyszer pedig 1–0-ra diadalmaskodtak a cívisvárosiak. HBN

