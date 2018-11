DVSC: mentálisan erősek voltak

2–2-es döntetlennel végződött a DVSC mezőkövesdi vizitálása az OTP Bank Liga 13. fordulójában. A matyó fővárosban egyik csapat sem mehet biztosra, hiszen gyors támadókból és stabil védelemből áll a gárda, amely a mérkőzés előtt a negyedik helyen lévő Loki mögött két ponttal lemaradva, a hetedik helyen tanyázott. A lefújást követően Varga Kevin beszélt a találkozóról.

Helyzet itt, helyzet ott

– Jól kezdtük a mérkőzést, az első pontrúgás után meg tudtuk szerezni a vezetést. Ennél jobb kezdést kívánni sem lehetett volna. Nem sokkal később egy nagyon jól eltalált pontrúgásból egyenlített a Mezőkövesd. Utána sokáig ki-ki mérkőzést játszottunk, helyzetek itt, helyzetek ott. A második félidő közepe felé a Mezőkövesd ránk erőltette az akaratát, egy szép támadás után szerzett góllal pedig meg tudták fordítani a meccset. Ami utána történt, az viszont a mi mentális erőnket mutatja: hátrányból is ki tudtunk egyenlíteni, ráadásul idegenben. Innen nem egyszerű elhozni a három pontot, szerintem értékes a döntetlen.

A Loki középpályásának felvetettük, hogy a korán megszerzett vezetés mintha az ő játékukat zavarta volna meg, visszaálltak, átadták a területet a hazaiaknak, és a lelátóról időnként úgy látszott, mintha keresnék a labdát.

– Nem kerestük! Idegenben játszottunk, hamar vezetést tudtunk szerezni. Nem mehetünk fejel a falnak. Nyilván, ha mi kapunk gólt, más képet mutatott volna a játék. A Mezőkövesdnek az egyenlítésért jönnie kellett. Az ellenfél is a pályán volt, nem egyszerű csak úgy azt játszani, amit szeretnénk. A második félidő közepén az történt, amit ők akartak, vezetést is szereztek. Hangsúlyozom, a Loki egységét, erejét mutatja, hogy ebben a helyzetben ki tudtunk egyenlíteni. A Mezőkövesd egységes, kiváló csapat, jól játsszák azt, amit játszanak, mutatják az eredményeik is.

Tudtuk, hogy mit szeretnénk játszani, ez működött is. Ahhoz, hogy itt nyerjen valaki, minden játékosnak a topformáját kell nyújtani. Most ez hiányzott a győzelemhez.”

Következik a DVTK

Természetesen Takács Tamást, a debreceniek egyenlítő góljának szerzőjét is „elkaptuk” a stadionban: – A találatom előtt nagyon sebesen zajlottak az események, villámgyorsan kellett reagálnom. Egy felívelés és egy visszafejelés után kaptam a labdát, tökéletes ütemben érkeztem, és a kapus feje fölött a hálóba passzoltam – idézte fel a 86. perc eseményeit, majd a következő fordulóról, a Diósgyőr elleni, ugyancsak idegenbeli meccsről is beszélt. – Nagyon kell nekünk a Diósgyőr ellen a három pont, a Mezőkövesden szerzett egy pontunknak csak így lesz meg az értéke. Mindenkinek rendkívül koncentráltnak kell lenni azon a találkozón, mert nagyon fontos meccs előtt vagyunk.

KZS

