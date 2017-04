DVSC: megvan Mészi első gólja a Nagyerdei Stadionban

Ha a csatároknak nem megy, akkor a hátvédek szállnak be a gólszerzésbe – ez akár mottója is lehetne a DVSC–Gyirmót NB I-es bajnoki labdarúgó mérkőzésnek, amelyet szombat este a Nagyerdei Stadionban mintegy tizedház előtt vívott a két csapat.

Történt ugyanis, hogy a támadó középpályások és a csatárok hiába kerültek gólhelyzetbe, vagy ahhoz közel, rendre elpuskázták a lehetőségeket. Ráadásul az ellenfél egy szöglet utáni védelmi hibából már az első félidő nyolcadik percében vezetéshez jutott. Hajtott, olykor görcsösen is akart a Loki, ám az egyenlítő gólra a második félidő közepéig kellett várni. Akkor a belső védő, – ugyancsak egy sarokrúgás után – Brkovics fejelt a kapuba, majd az időközben az egalizáló gól szerzőjének kiállítása miatt tíz emberre fogyatkozott hazai gárda, szintén szögletet követően, a másik középhátvéd, Mészáros fejesével fordította meg a meccset a hosszabbításban.

– A szöglet után Ferenczi átjátszotta a labdát Tőzsérnek, akitől érkezett a beadás. Ám a labdát kifejelték a vendégek. Én azonban még a kapu előterében maradtam, hiszen Ferenczi visszaszerezte a labdát, és vártam a beadást. Éreztem, hogy nagyon jól jön a labda, láttam, hogy eljön a védő feje felett és arra koncentráltam, hogy jól eltaláljam. És hál’ Istennek sikerült – mesélte el a gól történetét Mészáros Norbert a mérkőzés lefújását követően, majd mosolyogva hozzátette: – Örömteli ez a gól nekem, főleg úgy, hogy a Nagyerdei Stadionban még nem sikerült betalálnom, itt volt az ideje. Jó lenne, ha a csatárok is beszállnának a gólszerzésbe.

Nem adták fel

A DVSC tizenhetese értékelte a bajnoki találkozót is. – Ahogy számítottunk rá, nagyon nehéz mérkőzés volt, főleg úgy, hogy az első félidő elején már megszerezte a vezetést a Gyirmót. Abban a játékrészben sajnos nem tudtunk kiegyenlíteni. Nem sikerült úgy a helyzetek kialakítása és értékesítése, ahogyan azt szerettük volna. Aztán a második félidőben kicsit jobban rákapcsoltunk, uraltuk a pályát és Brkovics fejesével egyenlítettünk. Ezt követte a gólszerző kiállítása, ami megnehezítette a dolgunkat. A csapat azonban nem adta fel, nem állt be védekezni, nem az egy pontra játszott, hanem arra, hogy mindenképpen megnyerje a mérkőzést. Az együttesünk erejét mutatja, hogy tíz emberrel is tudtunk gólt elérni. Fontos volt a három pont megszerzése, ebben mindenki hitt, és ezért az utolsó percig küzdött.

A Loki nagyot küzdve verte meg a Gyirmótot, rendkívül fontos három pontot szerezve a Nagyerdei Stadionban.

A labdarúgó OTP Bank Liga huszonötödik fordulójában a DVSC a Gyirmót csapatát fogadta szombaton 18.00-tól a Nagyerdei Stadionban. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on.

