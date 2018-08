DVSC: megújult a név és a csapat

Pénteken megtartotta hagyományos szezonnyitó sajtótájékoztatóját a DVSC női kézilabdacsapata, ahol bemutatták az új játékosokat, valamint kiderült, a Schaeffler-csoport ”személyében” megvan az új főszponzor is. Tehát a legfontosabb kérdésre hamar választ kaptak a jelenlévők, hiszen Ábrók Zsolt ügyvezető bejelentette, hogy az együttes a jövőben DVSC SCHAEFFLER néven szerepel.

– Kapcsolatunk a támogatóinkkal nem csupán gazdasági, a sport közös szenvedély, amely igaz a SCHAEFFLER-csoportra is – mondta Ábrók Zsolt. – Szabó Péter ügyvezető személyében olyan támogatót kaptunk, aki szenvedélyes Loki-szurkoló, hosszú évek óta rendszeresen jár ki a mérkőzéseinkre.

A cég egy éve állt be szponzoraink közé, most pedig újabb szintre lépett a kapcsolatunk. Reményeink szerint az együttműködésből valami nagy dolog kerekedik majd ki.”

Mérföldkő

Ezután Ábrók Zsolt és a névadó képviseletében Szabó Péter, a FAG Magyarország Ipari Kft ügyvezetője aláírta a megállapodást, majd a klub vezetője egy új mezzel ajándékozta meg az üzletembert, aki elmondta, cégcsoportjuk számára is mérföldkő ez a megállapodás, hiszen ilyen szinten még nem támogattak egy sportágat sem.

– Egy évvel ezelőtt kerültünk a szponzori csapatba, ebből alakult ki a mostani szerződés – fogalmazott Szabó Péter, a FAG Magyarország Ipari Kft ügyvezetője.

Fotó: Molnár Péter

– Cégünk német, de olyan régóta vagyunk jelen a városban, hogy már debreceninek tekintjük magunkat. Ezért fontos számunkra, hogy a város sport és kulturális rendezvényein jelen legyünk. Ez lesz az első alkalom, hogy névadó szponzorként vállalunk szerepet, bízom benne, hogy egy sikeres együttműködés kezdetéről beszélünk. Az eredményesség mellett legalább olyan fontos, hogy lássuk, hajt, küzd a csapat, és megtesz mindent a győzelemért. Amennyiben ez megtörténik, akkor elégedettek lesznek a nézők és a támogatók egyaránt, sőt, az eredmény sem marad el.

Társadalmi összefogás

Jelezve az esemény rangját, az ünnepélyes sajtótájékoztatón a többségi tulajdonost maga dr. Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere képviselte, aki a kézilabdacsapat mögött kialakult összefogás jelentőségét hangsúlyozta.

Fotó: Molnár Péter

– A női kézilabda már hosszú évek óta a város egyik stratégia sportága, mely mögött jelentős összefogás, komoly társadalmi bázis alakult ki – mondta a város első embere. – Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a TVP-nek és Czibere Attilának az ötéves támogatásért, hiszen egy olyan időszakban álltak a csapat mögé, amikor kiemelten fontos volt, hogy a város mellett helyi szponzorok is szerepet vállaljanak a gárda életében. Ugyanilyen fontos az új névadó szerepvállalása, amely egyben példát is jelenthet. Reméljük, egyre többen ismerik majd fel, hogy fontos a sport támogatása. Elmondhatom, hogy a DVSC kézilabdacsapata mögött alakult ki a legnagyobb társadalmi és gazdasági összefogás a városban, félszáznál is több helyi vállalkozás támogatja valamilyen szinten a klubot – ismertette a polgármester.

Cél a nemzetközi kupa

Ábrók Zsolt természetesen Papp Lászlót is meglepte egy új mezzel, majd visszavéve a szót a keret kialakításáról, a csapat céljairól is beszélt.

Fotó: Molnár Péter

– A játékoskeret kialakításánál a szempont az volt, hogy válogatott szintű játékosakat igazoljunk emellett lehetőséget szeretnénk adni a fiataloknak. Csúnya kifejezéssel élve magyarosítottunk a kereten, tehát a korábbinál kevesebb, négy külföld játékos fog szerepelni nálunk. Az eddigiekből úgy tűnik, megfelelő a fiatalok és a rutinosak aránya. Szeretnénk a mezőny első felében szerepelni, kiharcolni a nemzetközi kupaindulás jogát – bizakodott az ügyvezető, aki arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jövő nyáron indul a Hódos felújításának második üteme. – A munkálatokhoz két hónapra be kell zárni a csarnokot, így 2019 nyarát láttuk az ideális időpontnak a munkák elvégzéséhez. Akár az első ütemben, a TAO-program keretében most is a Debreceni Sportcentrummal közösen adtuk be a pályázatot, amely 500 millió forint plusz áfáról szól.

Marad a jubileumi címer

A tájékoztató végén Tóvizi Petra Varsányi Nóra és Vantara-Kelemen Éva mutatták be a csapat idei mezeit, ezek alapján az együttes tiszta piros, tiszta fehér, illetve a várost jelképező sárga-kék felszerelésben játssza majd a mérkőzéseit.

Fotó: Molnár Péter

A mezeken idén is az elmúlt jubileumi szezonra készített speciális címer szerepel. Ezt a címert egy, a két világháború között tervezett „Debreczeni Vasutas Sport Club” jelvény ihlette, ennek továbbgondolása alapján készült el a mostani jelkép.

A klub arról tájékoztatott, hogy a jegy- és bérletárak a tavalyi szezonhoz képest nem változtak. A bérleteket augusztus 13-án 9 órától lehet majd megvásárolni a Hódos Imre Sportcsarnok Sajtó és Média termében. A bérletek hétköznapokon 9–12 és 14–18 óra között vásárolhatóak majd meg, az egyesület az előző szezonban helyre szóló bérletet vásárló szurkolóinak a helyeit augusztus 31-ig fenntartja.

MSZ

