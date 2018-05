DVSC: még nem tér vissza Könyves Norbert

Nem csak a Vasas elleni, hazai 3–2-es vereség miatt lehetnek keserű emlékei a szombat délutáni bajnokiról a DVSC csatárának, Könyves Norbertnek. A labdarúgó csupán pár sprintet vághatott le a gyepen, és máris megsérült, a 15. percben már le is kellett cserélnie őt a szakmai stábnak.

Rásérült a korábbira

Amikor leballagott a pályáról, Könyves ugyanúgy a lovaglóizmát fájlalta, mint másfél hete, amikor a Puskás Akadémia elleni kupameccsen kidőlt.

– Az a sérülés újult ki, amelyet összeszedtem Felcsúton – mondta a debreceni futballista a Naplónak. – Bízom benne, hogy nem komoly túlságosan, egyelőre pihennem kell vele. A szakemberek azt mondják, ilyen típusú sérülése a futóknak szokott lenni. Az benne a kellemetlen, hogy nagyon nem lehet pontosan előre látni, mikor jön rendbe, amikor azt hisszük, már minden oké, akkor gyakran kiderül, hogy még nem. Hétvégén biztosan nem állhatok még a csapat rendelkezésére, de nagyon reménykedem, hogy talán majd az azt követő héten, de inkább nem ígérnék semmit, mert nem tudhatom, mikorra jön rendbe – fogalmazott a játékos. – Nagyon bántott, hogy nem tudtam a Lokit segíteni, előtte jó formában voltam, bíztam benne, sikerül a Vasas ellen is jól játszanom. Pont olyan szituációban sérültem meg, amikor vittük volna kettő az egyben a kapura a labdát, ezért is nagyon bántott, mert lehet, ha akkor elvisszük játékszert, akkor berúgjuk és megvan az egyenlítés mondta, aki tehát a hétvégi, Honvéd elleni meccsen nem lehet ott, pedig elkélne a gólerős játéka a bajnok ellen is.

– Igaza van az edzőnknek, hogy sok a hiányzónk, és ez kihatással van a szereplésünkre. Az őszi csapat még egyszer sem tudott kiállni idén, de ez van, most ezt kell megoldani.

