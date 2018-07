DVSC: már versenylázban égnek

Már csak napok vannak hátra az OTP Bank Liga 2018/2019-es idényének rajtjáig, a DVSC szombaton 17 órától a Puskás Akadémia otthonában kezdi meg bajnoki szereplését. A debreceniek hamarosan a felkészülés végéhez érnek tehát, ennek apropóján beszélgettünk Herczeg Andrással, a gárda vezetőedzőjével.

Még lehetnek érkezők

– Azt a munkát elvégeztük, amit kitűztünk magunk elé – fogalmazott a tréner. – A két súlyos sérülés – gondolok itt Bényeire és Tabakovicra – rányomta a bélyegét a hangulatra, és sajnos Ferenczi, illetve Könyves is maródi még mindig, valamint Jovanovicra sem tudtunk számítani az operációja után. Úgy vélem, sokat és jól dolgoztak a játékosok. Jöttek új arcok is Cikos, Haris, Calvente és Szécsi személyében, azon vagyunk, hogy minél hamarabb be tudjanak illeszkedni a csapatba. Azt majd a jövő dönti el, mikor és mennyire sikerül ez.

Bízom benne, hogy hamar hasznos tagjai tudnak lenni a Lokinak, ugyanis most már a tettek mezejére kell lépnünk, kezdődik a pontvadászat”

– nyilatkozta a Naplónak a szakember, aki elmondta, még várható további erősítés a DVSC-nél, hiszen annál jobb, minél „mélyebb” a keret. – Ilyen esetben van versenyhelyzet a társaságon belül, könnyebben pótolható a kiesett játékos és bővülnek a variációs lehetőségeink – tette hozzá Herczeg András.

Az edzőtől megtudtuk, már nagyon várják a szombati rajtot. – Jó lenne, ha jól sikerülne az első meccsünk, mert az mindig fontos, miként indul a szezon. A Puskásnak kitűnő játékosállománya van. Azt, hogy milyen futballra készülnek, nehéz megmondani, mert új szakmai stáb állt fel a nyáron náluk. Igyekszünk felkészülni belőlük, amennyire lehetséges, de érzésem szerint a saját játékunkat kellene a lehető legjobban a pályára vinnünk.

TN

Két meccset is nézhetnek

A DVSC számára szombaton 17 órától a Pancho Arénában, a Puskás Akadémia ellen indul a szezon. A stadionban kettős meccset rendeznek, tehát a szurkolók egy jegy árával nem csak a Lokit, hanem a 20.15 órakor kezdődő Mol Vidi FC–Kisvárda bajnoki találkozót is megtekinthetik. A DVSC honlapja szerint a vendégszektor a 3H szektor lesz részletekre megnyitva. A debreceni szurkolókat a Pancho Aréna 5-6-os jegypénztáránál várják majd. A vendégszektorhoz szurkolóink a 3-as bejáratnál tudnak majd becsekkolni. A vendégpénztár és a kapuk is két órával a mérkőzés kezdete előtt, tehát 15 órakor nyitnak.

