DVSC: Lehet, a szezon gólja volt

Annak köszönhetően, hogy hét közben Tőzsér Dániel és több vállalkozó komolyabb összeget ajánlottak fel a Debreceni Gyermekklinikának a Fradi elleni meccsen telt ház esetére, megmozdult a város, és sejthető volt, sokan lesznek a lelátókon.

Óriási hangulatban

Végül több mint tízezer néző látogatott ki a stadionba, azonban a DVSC csapatkapitánya jelezte, mindenképpen megkapják az apróságok a pénzt. Óriási hangulatban tehát, a hazai ultrák látványos pirotechnikája közepette vonultak be a pályára a csapatok.

A Ferencváros kezdett aktívabban, ennek igen hamar gól lett az eredménye, még ha szerencsés találatot szereztek is a vendégek. Előtte Varga Kevin nagy lövését védte Dibusz, majd válaszként két védőn is megpattanó labda jutott el Varga Rolandhoz, aki nem hibázott közelről.

Igyekezett minél hamarabb egyenlíteni a DVSC, de nem sikerült közel kerülnie az FTC kapujáig, így maradt a kőkemény küzdelem a mezőnyben. Sőt, egy ízben Kinyik mentett nagyot a debreceni kapu torkában.

Az első félóra végén a Loki vezetőedzőjét, Herczeg Andrást heves reklamálás miatt elküldte a kispadtól Ivány játékvezető. „Nyilván reklamáltam, mert nem értettem egy-két ítélettel egyet – mondta a meccs után az esetről a szakember. „Feszültebb voltam én is, nagyon akartunk bizonyítani. Ez egy folyamat vége volt, de tisztában kell lennem azzal, hogy a bíró vezeti a mérkőzést, nem én. Viszont azt bátran mondhatom, hogy tiszta a lelkiismeretem, mert csúnyán sosem beszélek, káromkodni nem nagyon hallanak, tehát semmi olyat nem mondtam. Reklamálás volt, de meg is beszéltük Iványi úrral a mérkőzés után.”

Hatalmas Könyves-bomba

Herczeg András talán még fel sem ért a lelátóra, mire a hajdúságiak kiegyenlítettek, nem is akármilyen góllal!

A tavaszi gólfelelős, Könyves Norbert kapott egy jó átadást, majd 16 méterről, kissé jobbról hatalmas gólt vágott Dibusznak, a labda mindhárom kapufát érintve vágódott elemi erővel a bal oldalhálóba. Ritkán látható nagy gól volt!

A szünet után fokozta a nyomást a DVSC, és beszorította ellenfelét. Könyves egyszer kisodródva lőtt, de a kapus eszén ezúttal nem tudott túljárni. A meccs vége újra a Lokié volt, de csak kisebb lehetőségekig jutottak a házigazdák, mert a befejezésbe rendre hiba csúszott.

A Debrecen megérdemelten szerzett egy pontot a bajnokaspiránstól, a következő fordulóban a másik aranyesélyeshez, a Videotonhoz látogat.

TN

A tények

DVSC – Ferencváros 1–1 (1-1)

Nagyerdei Stadion, 10 841 néző. Vezette: Iványi (Tóth II., Király)

DVSC: Nagy S. – Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna (Mészáros N., 90.) – Bódi, Jovanovic (Filip, 65.), Tőzsér, Varga K. (Mészáros N., 88.) – Könyves, Tabakovic (Takács, 53.)

Ferencváros: Dibusz – Botka, Otigba, Blazic, Pedroso – Spirovski, Leandro – Varga R. (Moutari, 77.), Nagy D. (Georgijevic, 83.), Paintsil (Priskin, 90.) – Böde

Gól: 0-1 Varga R. (8.), 1-1 Könyves (37.)

Sárga lap: Tőzsér (35.), Takács (69.), Leo (71.), Otigba (81.)

Mesterszemmel

Herczeg András: Az első húsz perc nem a miénk volt, a Fradi nagyon jól játszott, mi nem nagyon tudtuk birtokolni a labdát, rúgták is a gólt. A huszadik perctől változtattunk, innentől kezdve jobb lett a játékunk, stabilabbak voltunk. Sikerült is az egyenlítő gólt megszerezni. A második félidőben kiegyenlítettebb volt már a játék, igaz a Ferencvárosnak volt egy kapufája. A Fradi igazolta, hogy egy komoly csapat, nagyszerű játékosokból áll, de a mi is felnőttünk a feladathoz. Azt sajnálom, hogy a második félidőben volt egy kis pontatlanság, mert lehet, hogy veszélyesebbek is lehettünk volna. De úgy érzem, a játékosok mindent megtettek ezen a mérkőzésen.

Thomas Doll: Nem is szeretnék olyan sokat mondani. Vigyáznom kell, hogy ne túl érzelmesen reagáljak. Azt gondolom: a csapatom megérdemelte volna ma, hogy győzzön itt. Jó mérkőzés volt a nézők számára is, a hangulat is tetszett. Igazából több nem is jut eszembe. Néhány szituáción gondolkozom, melyek a második félidőben történtek, de azt hiszem jobb, ha nem kommentálom ezeket a helyzeteket. Szerintem mindenki saját maga képezzen róluk véleményt. Különben megint meg kell jelennem a szövetségnél.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA