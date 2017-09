DVSC: legyen meg a harmadik!

A döcögős kezdés után elkapta a fonalat a Loki az OTP Bank Ligában, a legutóbbi két mérkőzését egyaránt megnyerte, az elmúlt idény bajnoka, illetve bronzérmese ellen. Hogy ne csak fellángolásnak tűnjön ez a teljesítmény, arról szombaton 18 órától tehetnek a debreceni labdarúgók, a Nagyerdei Stadionban a Diósgyőr lesz az ellenfél. A találkozót a Hajdú Online élőben közvetíti.

Keményen készültek

– Úgy vélem, az említett két meccset megelőzően is szervezettek és fegyelmezettek voltunk, csak a gólhelyzetek értelesítése okozott gondot – fogalmazta meg a Naplónak Szatmári Csaba, a hajdúságiak középső védője. – Szerencsére, ebben sikerült most javulnunk és meg is jöttek ezáltal a győzelmek. Azért lépünk pályára a DVTK ellen is, hogy újabb három ponttal gazdagodjunk – mondta a futballista, akitől megkérdeztük, mivel telt a válogatott világbajnoki selejtezői miatt a versenynaptárba beiktatott kéthetes bajnoki szünet. – Szó sem volt lazításról, ugyanolyan keményen, ha nem keményebben edzettünk, tovább akarván javítani az erőnlétünket. Egy héttel ezelőtt edzőmeccset vívtunk, jól sikerült, ezt mutatja az 5–2-es győzelmünk is.

Tettük a dolgunkat, reméljük, ennek meglesz a látszatja a diósgyőriek elleni rangadón!”

– fogalmazott a hórihorgas hátvéd. Szatmári arról is szót ejtett, szerinte mi vár rá a szombati összecsapáson a védelem tengelyében.

– Tulajdonképpen mindegy, hogy az első helyezett vagy egy hátsó régióban elhelyezkedő csapat az ellenfél, egy belső védőnek mindig fokozottan kell figyelnie – utalt arra, hogy ez egy felelősségteljes poszt. – Igyekszünk majd minél hatékonyabban lefülelni az ellenfél hosszú indításait, lezárni a területeket és megakadályozni a mélységi indításokat. Jó csapattal találkozunk a hétvégén, amely nagyon veszélyesen kontrázik, erre mindenképpen figyelnünk kell hátul. A DVSC-nek mindig az a célja, ha pályára lép, hogy három ponttal gazdagodjon.

Nem lesz ez másként szombaton este sem, bízom benne, hogy sikerrel járunk és örömet tudunk szerezni majd a debreceni szurkolóknak!”

– nyilatkozta Szatmári Csaba.

Érdekesség, hogy a diósgyőriek számára félig-meddig hazai pálya is lesz a cívisvárosi, ugyanis a miskolci stadion építése miatt már többször is Debrecenben fogadta ellenfelét Bódog Tamás együttese. Legutóbb két hete léptek fel a Nagyerdőn, akkor a Mezőkövesdet verték 2–1-re.

