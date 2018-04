Kulcsfontosságú lesz, hogy uralni tudják a pálya közepét

A hétközi kupasiker után újabb bajnoki vár a DVSC-re: az OTP Bank Liga 25. fordulójában Paksra látogatnak Herczeg András tanítványai, az együttesek szombaton 17 órától feszülnek egymásnak. Az atomvárosiak 35 ponttal a harmadik helyen állnak, a Loki 33 egységgel az ötödik. A paksiak igen jó formát mutatnak, tavasszal még nem találtak legyőzőre, a debrecenieknél ellenben nehezebben indult be a gépezet, de úgy tűnik, újra elkapták a fonalat a piros-fehérek.

Múlt hétvégén pontot csentek a Haladás otthonából a cívisvárosiak, akik ezt kedden megfejelték a Honvéd elleni 2–1-es sikerrel a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Bódi Ádám, a DVSC középpályása lapunknak elmondta, úgy érzik, a csapat ismét sínen van.

Egyre jobb passzban vagyunk, végre eredményességgel is párosul a harcosságunk. Az utóbbi időben az öltözőben sem volt a legjobb a hangulat, de most ez is megváltozott.”

„Mi is érezzük, hogy jó úton indultunk el, reméljük, tovább javul a teljesítményünk, és olyan produkcióra leszünk képesek, mellyel mi magunk, és szurkolóink is elégedettek lehetnek. Ennek a következő állomása a Paks elleni bajnoki, szeretnénk nyerni, azt hiszem, erre van is esélyünk”– bizakodott Bódi, majd arra is rátért, milyennek látja aktuális riválisukat.

Stabil védelem

– Remek formában vannak a paksiak, sorra hozzák a meccseiket, nem lesz könnyű dolgunk. Stabilan kell védekeznünk, roppant fontos lesz, hogy uralni tudjuk a pálya közepét, mert csak úgy lehet keresnivalónk – vélekedett a debreceni játékos, aki a legutóbbi Paks elleni összecsapáson két gólt is szerzett.

Bóditól azt is megtudtuk, hogy mivel az utóbbi napokban sokat kellett utazniuk, és több mérkőzés is van a lábakban, a szakmai stáb nem tudott nagyon kemény edzéseket vezényelni, nagyobb hangsúlyt kapott a regeneráció.

Július 29-én, a harmadik körben szintén a Paksi FC Stadionban feszültek egymásnak a felek. Sós Bence a 45. percben szerzett vezetést a Lokinak, ám Bertus Lajos a második félidőben egyenlített, 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó. Október 28-án, a 14. fordulóban hazai győzelemnek örülhetett a Nagyerdei Stadion közönsége. Papp Kristóf hamar előnybe rúgta a vendégeket, azonban Bódi egyből egalizálni tudott. A szünet után Tőzsér Dániel is betalált, ám jött újra Papp, 2–2. A 74. percben Bódi szerezte meg csapatának a sikert, és a három pontot.

