DVSC: kínkeserves győzelem volt

Szinte kötelezőnek mondható győzelmet vártak el a szurkolók a DVSC-től szombaton este a Nagyerdőn, ugyanis a kiesés rémétől fenyegetett piros-fehérek a sereghajtó Gyirmót csapatát fogadták. Pedig nem számíthattak sétagaloppra a hajdúságiak, ugyanis az Urbányi István által irányított gárda a tavaszi szezonban szinte erőn felül teljesítve, még mindig nem tett le arról, hogy megússza a másodosztályban való szereplést.

Mindkét alakulat sikerélménnyel felvértezve állt ki a találkozóra, ugyanis a legutóbbi fordulóban a Debrecen 3-2-re nyert a Vasas otthonában, míg a vendégek hazai pályán gyűrték le az ugyancsak nehéz helyzetben lévő MTK-t.

© Fotó: Derencsényi István

Korai betli

Nem mondhatni, hogy nagyon egymásnak ugrottak volna a felek, mégis a Loki hálójában táncolt a labda a 8. percben. Egy bal oldali szögletrúgást követően Simon András fejjel mattolta Danilovicsot. Ez aztán hideg zuhany volt a javából. Rögtön próbált válaszolni a hazai együttes, de a gyirmótiak is veszélyesen kontráztak, nehéz volt megjósolni, ki szerzi a következő találatot. Kisebb-nagyobb helyzetei az első félidőben Szuknak, Tőzsérnek és Holmannak is akadtak, de nem tudtak élni ezekkel a lokisták, s a mezőnyben is sok volt a pontatlanság cívisvárosi részről.

Küzdöttek a végsőkig

A fordulás után közvetlenül sem lett jobb sokkal a helyzet, a DVSC nem tudott valódi ziccereket kialakítani a gyirmótiak kapuja előtt. Ha másképp nem, akkor pontrúgásból végül összejött az egyenlítés: Holman sarokrúgását Dusan Brkovics fejelte szépen a kapuba. Megjött a lelkesítő gól, mindjárt nagyobb tűzzel vetette bele magát a harcba a Loki, de ekkor megtörtént a baj. Brkovics utolsó emberként szabálytalankodott, aminek következtében megkapta a második sárga lapját. Az emberhátrány ellenére sem adta föl a vendéglátó, hogy megszerezze a három pontot, továbbra is támadásban maradt, míg a dunántúliak veszélyesen kontráztak. Úgy tűnt, végül marad a döntetlen, de az utolsó percben érkezett Mészáros Norbert és befejelte a Debrecen győztes gólját, nagyon fontos három pontot szerezve ezzel csapatának.

HBN

OTP Bank Liga 25. forduló

DVSC – Gyirmót 2–1 (0-1)

Nagyerdei Stadion, 2237 néző. Vezette: Bognár (Albert, Farkas)

DVSC: Danilovics – Osváth (Könyves, 46.), Mészáros, Brkovics, Ferenczi – Jovanovic, Tőzsér, Filip – Feltscher (Handzic, 64.), Szuk (Szekulics, 70.), Holman

Gyirmót: Nagy S. – Achim, Bojovics, Kolcak, Radeljic – Bori, Simon (Madarász, 65.), Kiss M., Tamás – Bebeto (Novák, 46., Csiki, 82.), Antonov

Gól: 0-1 Simon (8.), 1-1 Brkovics (62.), 2-1 Mészáros (91.)

Sárga lap: Filip (10.), Radeljic (33.), Brkovics (55., 66.), Madarász (85.)

Kiállítva: Brkovics (66.)

A labdarúgó OTP Bank Liga huszonötödik fordulójában a DVSC a Gyirmót csapatát fogadta szombaton 18.00-tól a Nagyerdei Stadionban. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on.

A DVSC vs. Gyirmót FC Győr (2-1) NB I-es mérkőzés után a két edző, Leonel Pontes és Urbányi István értékelte a látottakat. 1

