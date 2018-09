DVSC: kiélezett találkozóra számítanak a Kisvárda ellen

Ahogy arról beszámoltunk, múlt hétvégén nem a bajnokságban, hanem a kupában kellett helytállni az NB I-es csapatoknak (is), ugyanis megkezdődtek az MK főtáblás küzdelmei. A DVSC az NB III-as BKV Előre elleni 2–1-es sikerével továbbjutott a legjobb 64 közé. A mérkőzésen a sérülésből visszatérő Szécsi Márk szerzett vezetést a Lokinak.

Keleti rangadó

„Az elmúlt időszakban húzódás miatt nem tudtam a szakmai stáb rendelkezésére állni, de felépültem, és három hete már a csapattal edzek. Szerettem volna ismét pályára lépni, nagyon boldog vagyok, hogy ez összejött és kezdőként kaptam szerepet a szombati kupameccsen. Annak is örülök, hogy az én gólommal szereztük meg a vezetést, ez is azt bizonyítja, túl vagyok a sérülésemen” – nyilatkozta Szécsi a piros-fehérek honlapjának.

A támadó arra is kitért, mit vár a szombaton 17 órakor kezdődő meccsükön, amikor is az újonc Kisvárdát fogadják. „Keleti rangadót játszunk szombaton, bízom benne, már csak ezért is remek lesz a hangulat a Nagyerdei Stadionban. Ellenfelünk szekere az elmúlt hetekben elindult felfelé, biztos vagyok benne, továbbra is szeretnék folytatni jó szériájukat. Kiélezett találkozó lesz, de hazai pályán csak a három pont megszerzése lebeg a szemünk előtt” – fogalmazott.

Nyerni kell

A Loki egyik új igazolása, Pávkovics Bence is nyilatkozott a Dvsc.hu-nak. Elmondta, sikerült beilleszkednie, örül, hogy olyan legendák csapattársa lehet, mint Tőzsér Dániel, vagy Mészáros Norbert, akikre fel lehet nézni.

„Nem kérdés, kötelező nyernünk. Muszáj itthon tartanunk a három pontot, és feljebb lépni a tabellán, mert a Lokinak az első háromban van a helye!” – tekintett előre a belső védő a várdaiakkal szemben megvívandó találkozóra.

Az újonc Kisvárda a rossz kezdés után kezd magára találni. Az első négy fordulóban nemhogy pontot nem szerzett, de még gólt sem lőtt. De aztán következett két döntetlen, majd két győzelem, vagyis az elmúlt négy összecsapáson veretlen maradt, ennek köszönhetően feljött a tabella kilencedik helyére. A Magyar Kupában is továbbjutottak, miután 1–0-ra legyőzte a Szolnokot.

