DVSC: kezd beérni az elvégzett munka

A Debreceni Labdarúgó Akadémia oktatási részlege 2015 júliusa óta segíti az akadémián aktívan sportoló, általános és középiskolában tanuló labdarúgókat. Az elmúlt három évnek most kezd beérni a gyümölcse – számolt be róla a klubhonlap. Az akadémia oktatási részlegének vezetője, Gyarmati Zoltán nyilatkozott a dvsc.hu-nak a 2017-2018-as tanév eredményeiről.

– Az elmúlt évekhez képest ennek a tanévnek is megvoltak az egyedi esetei: az akadémiára már általános iskola felső tagozatában megkezdődött a beigazolás, amely egészen a középiskola 11. évfolyamáig tart – kezdte Gyarmati Zoltán. – Nekünk a megfelelő iskolatípusba kell beiskoláztatni a gyerekeket, erre már évek óta megvannak a partnerintézményeink, illetve a kollégiumi elhelyezésben is segítenünk kell. Továbbá több esetben előfordult az évközi iskolaváltás, amikor is labdarúgóink a bázisintézményeinkbe iratkoztak át. Ennek előnye, hogy ezen iskolák segítik sportolóinkat, tolerálják a sportolás miatti nagyszámú igazolt hiányzást, és segítséget nyújtanak a tananyagok pótlásában és az eredményes érettségire való felkészítésben – tette hozzá.

Gyarmati Zoltán arról is beszámolt, hogy az akadémián végzősként futballozók közül mindenki sikeres érettségi vizsgát tett, és többen eredményes felvételt nyertek Debreceni Egyetem különböző karaira.

– Jó időbeosztással, megfelelő motiváltsággal a játékosok tanulmányi eredményeinek állandó monitorizációjával tudunk sikereket elérni, aminek a következménye a nagyszámú továbbtanulás – folytatta a szakember. – Hogy csak egy párat említsek: tavaly érettségizett, de idén nyert felvételt testnevelés-olasz szakra volt játékosunk, Bucz Bence, aki jelenleg a DEAC NB III-as csapatának tagja, valamint az idén érettségizők közül Haraszti Patrik és Molnár Máté testnevelés-történelem szakra, Újvárosi Ádám, magyar utánpótlás-válogatott labdarúgó, a DVSC felnőtt keretének tagja testnevelés-földrajz szakra nyert felvételt. Szutor Tibor, a DVSC második csapatának tagja pedig a DE-GTK nemzetközi gazdálkodás szakán tanul tovább. Ők mind az öten a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium diákjai voltak. Kovács Péter (aki a DSC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumába járt) szintén magyar utánpótlás-válogatott futballista és ugyancsak a felnőtt keretünk tagja, a DE-GTK nemzetközi gazdálkodás szakán folytatja tanulmányait. Tonhaizer Ferenc a DE-GTK turizmus-vendéglátás szakára nyert felvételt, ő jelenleg a DVSC második csapatának tagja, ugyanúgy, mint Nikitscher Tamás, aki emelt szinten érettségizett testnevelésből, de még jelenleg nem döntötte el, hol folytatja a felsőoktatási tanulmányait. Utóbbi két játékos a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanulója volt. Reméljük, hogy a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolájában és Kollégiumában 2018-2019-es tanévben érettségiző sportolóink (Krajcsó Krisztián, Soltész János, Tüzes Zsolt, Bencze Zoltán) közül többen ugyancsak a Debreceni Egyetem különböző szakain tanulnak tovább.

Bízom benne, hogy labdarúgóink a tanulás mellett a sportban is tovább öregbítik a Debreceni Egyetem hírnevét.”

A hatékonyság elérése végett következetesen szem előtt kell tartani a kitűzött céljainkat. Folyamatosan fenn kell tartani a jó kapcsolatot partneriskoláinkkal. Tovább kell monitorizációs tevékenységünket folytatni labdarúgóink tanulmányi eredményeinek tekintetében. Figyelnünk kell, hogy az akadémia-oktatási intézmény-szülő szociális hálóban a legnagyobb figyelmet maga a sportoló kapja megfelelő információk időben történő átadásával – zárta szavait Gyarmati Zoltán.

