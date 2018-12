DVSC: két pont szép évzárás lenne

A naptári év utolsó bajnoki mérkőzésére készül a DVSC Schaeffler, mely a Budaörsöt látja vendégül vasárnap 20 órától a Hódosban. Mint ismert, az Európa-bajnokság miatti szünetben edzőváltáson esett át a gárda, ezentúl a Lokihoz ezer szállal kötődő Köstner Vilmos irányítja az első csapat szakmai munkáját, immár negyedjére a klub életében.

Dinamikusabban

– A bajnoki szünet elég családias hangulatban telt, a válogatottaknál lévő játékosok pótlására az utánpótlásból hívtak fel edzeni fiatalokat – árulta el Vantara-Kelemen Éva, a Debrecen csapatkapitánya.

Rengeteg munka van mögöttünk, Vili bá’ érkezésével a dinamikára helyeződött a hangsúly, emellett rengeteget is futunk. Keményebbek, intenzívebbek, összetettebbek az edzések, a stáb sokkal gyorsabb játékot szeretne tőlünk, s ez már időnként visszaköszönt az edzőmeccseken.”

A válogatott játékosok kivételével a többiek több mint egy hónapja játszottak utoljára tétmeccset, így ismét fel kell pörgetni a gárdát, de a balszélső szerint ezzel nem lehet probléma.

– Az edzőváltás miatt nekünk most jól jött a szünet, de azért nagyon furcsa, hogy nyakunkon a január, és még az őszi mérkőzéseket játsszuk. Már tavaly is ilyen időpontban volt az utolsó összecsapásunk, de erre is készültünk, erre nem lehet majd fogni, ha valami balul sikerül esetleg. Nem lesz könnyű meccs, de hazai pályán természetesen győzni szeretnénk – mondta el Vantara-Kelemen.

MSZ

