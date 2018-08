DVSC: Két jó formában lévő együttes találkozik

A Budapest Honvéd otthonába, az Új Hidegkuti Nándor Stadionba látogat az OTP Bank Liga hatodik fordulójában az eddig veretlen DVSC – a felek szombaton 17 órától csapnak össze. A Loki kilenc ponttal a tabella negyedik helyén áll, a Honvéd a második tizenkét egységgel.

A debreceniek legutóbb kiélezett meccset vívtak az MTK ellen, a küzdelem 3–3-nál ért véget. A Kispest 3–0-s vereséget szenvedtek a címvédő Viditől. Az előző szezonban háromszor találkoztak a csapatok az NB I-ben, és mindháromszor a cívisvárosiak győzedelmeskedtek, kétszer 3–1-re nyertek, egyszer pedig 1–0-ra.

Újra betalálna

Takács Tamás, a DVSC támadója a klub honlapjának elmondta, eddig is megvoltak a helyzetei, de az MTK-val szemben végre be is talált, amitől átszakadt benne egy gát. A játékos úgy érzi, neki és csapatának is jót tett a gólja, és bízik benne, nem ez lesz az utolsó, már a Honvéd ellen gyarapítaná eddigi találatai számát. „Nehéz mérkőzésre számítok, hiszen egy jó erőkből álló Honvéddal találkozunk. Jól kezdte a bajnokságot a riválisunk, szeretnénk belerondítani a mérlegükbe, egyúttal folytatni a saját remek szereplésünket. Az új játékosaink is hamar beilleszkedtek, aki lehetőséget kap, próbálja a maximumot nyújtani a pályán” – fogalmazott Takács.

A DVSC középpályása, a hosszú ideje sérüléssel bajlódó Alexandar Jovanovic is nyilatkozott csapata honlapjának. Az újdonsült apuka már a társaival tréningezik, és bár saját bevallása szerint is messze van még a csúcsformától, reméli, minél hamarabb visszanyeri régi önmagát.

Ön szerint mi lesz a Budapest Honvés vs. DVSC mérkőzés végeredménye? Sokgólos Honvéd győzelem

Fölényes Loki-siker

Egy góllal lesznek jobbak a hazaiak

Szoros meccsen győz a Debrecen

Döntetlen Eredmények megtekintése

A Lokival kapcsolatos hír még, hogy megoldódott Erik Cikos problémája, a hátvéd, miután az interneten tájékozódott, csak le tudta venni az ujjáról az ékszert.

