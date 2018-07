DVSC: két győzelem a bajnoki főpróbán

A Loki szakmai stábja két felkészülési mérkőzést kötött le az OTP Bank Liga rajtja előtti utolsó hétvégére, a piros-fehérek szombaton előbb az UTA Aradot fogadták Pallagon.

A meccset a házigazda kezdte jobban, amely két Takács-lehetőségből veszélyeztetett. A Debrecen a szünetig teljesen beszorította ellenfelét, és különösen a középpályások, valamint az említett támadó, Takács Tamás voltak aktívak a kapu előtt.

A második játékrészben meg is lett a vezetés: Bereczki Dániel átadását Takács váltotta közelről gólra. Az utolsó félórára beállt egy próbajátékon résztvevő csatár, Albion Avdijaj. A klub honlapjának tájékoztatása szerint a 24 éves futballista Svájcban született, de albán származású. A Grasshoppersben nevelkedett, legutóbb is a “Szöcskéknél” játszott, de korábban volt a Vaduz és a Wolfsburg II játékosa is.

Avdijaj végül egy lesgólig jutott a lefújásig, az eredmény pedig nem változott.

Próbázók góljai

A nap második találkozóján az NB II-es Vác volt a hajdúságiak ellenfele, ahols pályára lépett egy másik próbázó: a 21 éves Damásdi Alex a Puskás Akadémiában nevelkedett, most a Cegléd játékosa.



Fotók: Matey István

Damásdi rögtön be is köszönt, egy kipattanót vágott közelről a hálóba. A 25. percben jött a váci válasz, Zsolnai talált be Kosickynek.

Még a fordulás előtt az albán játékos is eredményes volt, Avdijaj kilőtte a bal alsót.

A DVSC szombaton már a bajnokságban szerepel, a Puskás Akadémia vendége lesz 17 órától.

HBN

Felkészülési mérkőzések

DVSC-UTA Arad 1-0 (0-0)

Debrecen-Pallag. Vezette: Veizer.

DVSC: Nagy S. – Cikos, Kinyik, Szatmári, Barna – Bódi, Tőzsér (Dobi 88.), Haris, Varga K. (Kusnyír 69.) – Takács (Nikitscher 88.), Bereczki (Avdijaj 60.)

Gól: Takács T. (49.)

DVSC-Vác 2-1 (2-1)

Debrecen-Pallag. Vezette: Nazsa.

DVSC: Kosicky (Szabados 46.) – Filip, Mészáros, Ujvárosi, Kuti – Csősz, Kusnyír (Kozák 58.), Calvente, Damásdi (Szutor 79.) – Szécsi (Nagy A. 84.), Avdijaj (Dobi)

Gól: 1-0 Damásdi (11.), 1-1 Zsolnai (25.), 2-1 Avdijaj (29.)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA