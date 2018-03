DVSC: jó ütemben halad Ferenczi János felépülése

A Loki balhátvédje, Ferenczi János az Újpest elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett külső bokaszalag-szakadást. A játékost megműtötték, mostanra pedig a gipsz is lekerült a lábáról.

– Köszönöm, szerencsére egyre jobban vagyok. Egy héttel ezelőtt levették a gipszet és a varratot is kivették a lábamból. Ekkor kaptam egy bokarögzítőt, amelyet éjjel-nappal viselnem kell – nyilatkozta Ferenczi a dvsc.hu-nak. – Óvatosan már ráállhatok a lábamra, mankóval, sőt néha még nélküle is tudok sétálni. Kedden megyek majd kontrollra, utána pedig elkezdhetem a gyógytornát, a rehabilitációt és a konditeremben is edzhetek. Ez a második ilyen súlyos sérülésem volt, mondhatjuk, már rutinos vagyok benne sajnos. Ettől függetlenül pozitívan állok hozzá, hisz tudom, mit kell tennem, hogy minél előbb felépüljek. A legutóbbi szalagszakadásomat követő műtét után három hónappal már pályára léptem, bízom benne, hogy ezúttal sem lesz másképp – zárta sorait.

Forrás: dvsc.hu

