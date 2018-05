DVSC: jó játék, helyzetek és iksz

Tőzsér Dániel, a Loki csapatkapitánya vélekedett így az OTP Bank Liga 32. fordulójában, a Nagyerdei Stadionban lejátszott DVSC–Puskás Akadémia (1–1) mérkőzést követően. A két csapat ebben az idényben már ötödik alkalommal találkozott, tehát jól ismerték egymást. A felcsútiak keretéről a Debrecen nyolcasa elmondta, hogy az sokkal bővebb, mint az övék. Az edzőjüknek sok rotációs lehetősége van, és ez látszott is a mostani összecsapáson, hiszen az Újpest ellen vívott kupadöntőjükhöz képest Pintér Attila sok helyen változtatott a csapaton. – Fel voltunk rájuk készülve, nem ért váratlanul semmi bennünket a pályán, ebben a meccsben most ennyi volt – fogalmazott Tőzsér.

Kisiklás volt a Balmaz ellen

A találkozót a lokisták kezdték jobban, mégis ők kaptak gólt, ami láthatóan megzavarta a játékukat: pontatlan passzok, bizonytalanság az ellenfél kapuja előtt, az adódó helyzetek befejezésekor pedig rossz megoldás. A második játékrészben azonban feljavult a hazaiak játéka, erőszakosabban, pörgősebben, ötletesebben fociztak. Az egyenlítő gól után Bacelic-Grgic kiállításával pedig emberelőnybe kerültek. Az újabb találatokat az igen jó napot kifogó Hegedüs akadályozta meg.

– A múlt heti, balmazújvárosi vereségünk kisiklás volt, ami abszolút benne van a futballban. A PAFC elleni találkozónk azonban rendben volt, uraltuk a játékot. Jobban kezdtünk, de mi kaptunk gólt, de a második félidő teljesen a miénk volt. Sajnos egy-egy lett a végeredmény.

Megyünk tovább, szombaton egy kisdöntőnek beillő meccset játszunk az Újpest ellen a harmadik helyért”

– fogalmazott Tőzsér.

A szünetben megbeszélték

A csapatkapitányt megkérdeztük az olykor igencsak paprikásnak tűnő játéktéri hangulatról is. A második félidő közepén Tabakovic és Hegedüs sárgalapját megelőzően kialakult lökdösődésben hathatósan kivette részét csapattársa csillapításában, és igyekezett távol tartani reklamáló többieket a játékvezetőtől. Azonban a Loki középpályása nem érezte parázs hangulatúnak a meccset, pedig volt egy-két összetűzés.

– De hát ilyen a futball, ez is benne van. Fair, baráti hangulatú mérkőzés volt, helyzetek itt is, ott is, mindkét csapat nyerésre játszott, aránylag látványos találkozó volt. A szünetben megbeszéltük, hogy nagyjából rendben volt az, amit addig csináltunk a mérkőzésen, csak a helyzetek befejezésekor, az utolsó métereken sokszor elkéstünk. És csapatszinten néha a párharcokból sem úgy jöttünk ki, ahogy szerettük volna. Ezen próbáltunk változtatni. Ez sikerült is a második játékrészben, a kiállítástól kezdve a meccs abszolút a mi kezünkbe került.

KZS

