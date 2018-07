DVSC: hosszabbított a közönségkedvenc

Örömteli hírről számolt be a Loki hivatalos honlapja, a dvsc.hu: a klub szerződést hosszabbított a 22 esztendős, saját nevelésű, magyar válogatott játékosával, Varga Kevinnel.

A rőt hajú középpályás a 2017/2018-as bajnokság 5. fordulójában robbant be a köztudatba, miután góllal és remek játékkal vette ki a részét a Vasas felett aratott magabiztos sikerünkből. Az azt követő két hazai mérkőzésen is eredményesnek bizonyult, hisz a Diósgyőrnek és a Puskás Akadémiának is betalált. Teljesítményére többen felfigyeltek: előbb a Magyar Labdarúgó Szövetség RangAdó Gáláján az Év felfedezettjének választották, majd nem sokkal később az Ausztrália elleni felkészülési mérkőzésen bemutatkozott a felnőtt válogatottban.

HBN

