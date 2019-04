Gólszerzés nélkül nehéz

Az utóbbi időben mumusnak számító Vidihez látogatott a DVSC együttese kedden este a Magyar Kupa-negyeddöntő első mérkőzésén. A vendégek rossz szériája évek óta tart a székesfehérváriak ellen, a Loki legutóbb csaknem négy esztendővel ezelőtt, 2015. április 22-én tudott nyerni riválisa ellen, a Ligakupában idegenben 2–0-ra, azóta csupán egyetlen döntetlenre futotta a debreceniektől, vagyis hajdúsági szempontból az augusztusban kivívott 1–1-es iksz jelentette az utolsó jó eredményt.

Hamar gólt kaptak

Herczeg András, a DVSC vezetőedzője a meccs előtt lapunknak úgy fogalmazott, szeretnének gólt lőni, és természetesen nem kikapni a Mol Vidi Arénában. Ehhez képest nem indult jól hajdú-bihari szempontból az összecsapás, ugyanis Futács Márkó a 3. percben a hálóba fejelt.

A hideg zuhany után támadásba lendült a Debrecen, azonban mégis Juhász, a házigazdák védője került nagy helyzetbe, de a léc fölé fejelt. Ezt követően kevesebb momentuma akadt a Vidinek, igaz, gólt azért lőhetett volna, ám a Loki nagyon nyomott, és egy alkalommal nagyon közel járt a gólhoz. A 18. percben Varga Kevin lopta jobbról a távolságot, azonban 17 méteres tekerése a lécről pattant ki! Válaszként megint Juhász fejelt kapura, de elvétette az irányzékot.

A szünetre nagyjából kiegyenlített játékot követően térhettek a felek, és az eredmény miatt a fordulás után a DVSC-t sürgette jobban az idő.

Ennek megfelelően a Debrecen volt aktívabb a második játékrész elején, Szécsi egy szép lövéssel veszélyeztetett, de nem volt jó az irányzék, Kovácsik védett.

A folytatásban is a debreceniek domináltak, de ez sajnos még nem hozott gólt, Bódi löketét is védte a Vidi kapusa. Ment emellett a csontzene is, többen besárgultak, ami nem tett jót a meccs színvonalának.

Egy óra elteltével Herczeg András kettős cserére szánta magát, a piros lapot kockáztató Szatmárit és a csatár Zsórit hozta le, helyükre Kusnyír és Takács állt. Mindent megpróbáltak a vendégek, de ziccerekig nem sikerült eljutniuk.

A hajrára a házigazdák kontrái is egyre veszélyesebbé váltak, a Loki játékában pedig valahogy nem volt benne a gól.

Sőt, a végén a Vidi egy hatalmas ziccert is elügyetlenkedett, így maradt az egygólos hazai siker.

A vége előtt pár perccel Juhász terítette le sárga lapot érően Harist a tizenhatos előtt, mivel ez volt ebből a második, mehetett zuhanyozni. A szabadrúgást Tőzsér tekerte rá, de kapura tartó lövését Nego kifejelte a sorfalban állva.

A hosszabbításban Takács Tamás durrantott a hazai kapu fölé, ezzel el is dőlt, hogy a Vidi előnyből várhatja a cívisvárosi visszavágót.

TN

Magyar Kupa elődöntő, első mérkőzés

MOL Vidi FC – DVSC 1-0 (1-0)

MOL Aréna Sóstó, 2976 néző. Vezette: Farkas (Vígh-Tarsonyi, Szalai)

Vidi: Kovácsik – Nego, Juhász, Vinícius, Tamás – Nikolov, Hadzic, Pátkai, Huszti – Futács (Stopira 81.), Kovács I. (Hodzic 74.)

DVSC: Kosicky – Kinyik, Szatmári (Kusnyír 64.), Pávkovics, Ferenczi – Bódi, Tőzsér, Csősz, Varga K. – Zsóri (Takács 64.), Szécsi (Haris 82.)

Gól: 1-0 Futács (3.)

Sárga lap: Szatmári (19.), Vinícius (38.), Csősz (49.), Zsóri (52.), Nikolov (53.), T. Hadzic (56.), Kovács I. (61.), Tamás (66.), Juhász (83.), Tőzsér (92.), Huszti (93.)

Kiállítva: Juhász (84.)

HAON-ÉLŐ - Magyar Kupa: MOL Vidi FC vs. DVSC Debrecen - A labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén a Debreceni VSC csapata a MOL Vidi FC együtteséhez látogatott szerdán 18.00-tól. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Labdarúgó Magyar Kupa, elődöntő, 1. mérkőzés MOL Vidi FC vs. Debreceni... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA