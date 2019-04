DVSC: fontos siker hazai pályán

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, viszont a Lokinak voltak inkább helyzetei. A Haladás tetszetős, sokpasszos játékkal rukkolt elő, ám a gólért felelős Bamgboyét jól fogták a Loki-védők. Igazi helyzet nem is alakult ki Nagy kapuja előtt. Míg a másik oldalon főleg apontrúgásokból adódtak lehetőségei a debreceni csapatnak. Ezek közül egyből – Bódi szabadrúgásából – Szatmári a hálóba bólintott. Ezzel a góllal vezetett 1-0-ra a hazai csapat a pihenő előtt.

A második játékrészben Bódi kezezés miatt megítélt büntetőjével tovább növelte előnyét a Loki. Előtte azonban már jobban játszott a Haladás: gyors, ötletes futballal lepte meg a második félidőben a hazai csapatot. A 2-0-s hazai vezetés után is dominált a vendégcsapat, és nem egyszer veszélyeztették Nagy kapuját. Egy kapufájuk is volt, sőt Ivanov a 76. percben szépíteni is tudott. A Loki pontatlanul, lendület nélkül játszott, a védekezésben viszont igen hatékonynak bizonyultak. A végén volt egy kis fellángolása a Lokinak, de az utolsó passzok rendre nem sikerültek. A helyzeteit jobban kihasználó Debrecen győzött.

