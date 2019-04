DVSC: folytatni akarják az otthoni jó szériát

Két mérkőzést is meg kellett, illetve kell vívnia a DVSC együttesének a héten. Kedden a Magyar Kupában Mezőkövesden volt jelenésük a piros-fehéreknek, és az első, győztesen megvívott összecsapást követően a visszavágón is nyertek (2–1) a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Azóta az is kiderült, hogy a Loki ellenfele az elődöntőben a Mol Vidi FC gárdája lesz, az odavágót április 16-án rendezik meg Székesfehérváron.

Szoros meccsek voltak

A hét másik meccse szombaton 17 órától lesz a Nagyerdei Stadionban, a debreceniek az MTK-t fogadják a bajnokságban. A kék-fehérek elleni találkozót a Hajdú Online élőben közvetíti.

Az utóbbi hónapokban remek formában futballozik a Debrecen színeiben Bódi Ádám, a középpályást először a Magyar Kupa-sorsolásról kérdeztük meg.

Cél a három pont

Tulajdonképpen ezzel nem tudunk mit kezdeni, úgymond, ezt dobta a gép, ezt a feladatot igyekszünk megoldani a legjobb tudásunk szerint”

– fogalmazott a játékos. – Az utóbbi időben rendre sok borsot törtek az orrunk alá, de ne feledjük, hogy mindig szoros meccset játszottunk velük, és többször az ő oldalukra állt a szerencse. Az őszi idegenbeli meccsünkön Varga Kevin találatával az utolsó pillanatokig vezettünk, de aztán csak egy pontot tudtunk elhozni. Novemberben egyetlen gól döntött, sajnos a Vidi javára, és a múlt héten is rossz szájízzel kellett eljönnünk onnan, mert hiába vezettünk ismét, két megpattanó labda végül a hálónkban kötött ki. Most itt van a lehetőség a revánsra, remélem, sikerül továbbjutnunk – fogalmazott a sorsolás kapcsán Bódi Ádám.

A labdarúgó ezt követően a hétvégi, MTK elleni hazai összecsapásról is beszélt lapunknak.

– Nagyon jó ellenféllel küzdünk meg, ez nem is kérdés – méltatta a fővárosiakat a válogatott futballista. – Ha az MTK-nak jól megy a foci, mindenkinek okozhat kellemetlen perceket. Szeretnénk dominálni a találkozó túlnyomó részében. A Nagyerdei Stadionban vívott tavalyi meccsünkön nagyon határozottan játszottak, gólra még egy gólt rúgtak, úgy jöttünk vissza a mérkőzésbe, és a végén 3–3-ra hoztuk az eredményt. Bízom benne, hogy ezúttal sikerül megvernünk őket a Nagyerdőn, hiszen a bajnokságban eddig csupán egyszer szenvedtünk vereséget hazai pályán, éppen a nemrég említett Viditől. Ezt a jó szériát kell folytatnunk, remélem, hogy a lefújás után elégedetten távoznak majd a szurkolóink a stadionból – zárta a beszélgetést a középpályás.

TN

