DVSC: Feszítik a húrt, amíg tudják

Sok gól, élvezetes játék, remek hangulat – röviden így lehetne összegezni a DVSC hétvégi, MTK elleni hazai bajnoki mérkőzését, mely 3–3-as döntetlennel zárult. Ám nem csupán ezek okán marad emlékezetes a találkozó, hanem még a kezdő sípszó előtt lezajlott közjáték miatt is.

Történt ugyanis, hogy Berke Balázs játékvezető a kezdés előtt leparancsolta a pályáról a DVSC védőjét, Erik Cikost, akinek gyűrű volt az ujján. Mivel az ékszert semmilyen módszerrel sem sikerült levenni a szlovák jobbhátvéd kezéről, végül Kusnyír Erik kezdett a helyén, a meccs pedig több perces csúszással kezdődött csak el.

Nem jön le

A játékos az eset kapcsán a tévének nyilatkozva elmondta, sosem történt még vele ilyen, pedig szerinte több mint három éve játszik gyűrűben. A 30 éves hátvéd még arra is felhívta a figyelmet, emlékszik, hogy a Real Madrid legendájának, Raúlnak a gólöröme is olyan volt, hogy a kezén lévő gyűrűt csókolgatta, és senki sem vetette le vele. „A jövő heti meccs előtt sem fogom levenni, mert egyszerűen tényleg nem tudom. Szóval meglátjuk, mi lesz majd, de remélem, a játékvezető úgy dönt, ha leragasztom, akkor mehet a játék” – fogalmazott Cikos, aki az OTP Bank Liga 2018/19-es szezonjában az első négy fordulóban gyűrűben játszott.

Szoktak „huncutkodni”

Lapunk Sápi Csabát, a megyei Játékvezetői Bizottság elnökét hívta segítségül az ügy kapcsán. – Pontosan le van fektetve, hogy miket nem viselhetnek a játékosok egy mérkőzés közben. Régebben például lehetett úgy gyűrűt viselni, hogy le volt ragasztva, azonban 2017 nyarától a nemzetközi szabályrendszer ezt sem engedélyezi már – mondta el a vezető, aki arra is kitért, miket kell ellenőrizni a játékvezetőknek a találkozók előtt.

– Mindenféle felszerelést meg kell vizsgálni, például a cipőt, a sportszárat, a mezt, vagy épp az aláöltözetet, amelynek színmegkötése is van. De mondjuk azt is figyelni kell, hogy a szigetelőszalag színe, mellyel rögzítik a sípcsontvédőt, csak olyan színű lehet, mint a sportszár. Az összecsapás előtt olyan 45-60 perccel, a csapatok öltözőjében szoktuk mindezt lecsekkolni. Azonban a játékosok természetesen szoktak „huncutkodni”, addig feszítik a húrt, amíg tehetik. Velem is előfordult már egy nemzetközi meccsen, hogy a kezdés előtt mindent leellenőriztem, ennek ellenére a derbi alatt az egyik labdarúgónak mégis kivillant a fehér nadrágja alól a kék latexe. Valószínűleg a mustra során annyira felhúzta az aláöltözetet, hogy nem lehetett észre venni. Persze egyből leküldtem a pályáról, és addig nem térhetett vissza, míg le nem vette – emlékezett vissza Sápi.

Felmerül a kérdés, az eddigi bajnokikon miként játszhatott Cikos gyűrűben, mikor ezt tiltják a regulák. Sápi Csaba szerint ez egyértelműen a játékvezetők felelőssége, de biztos benne, hogy a jövőben kiemelten figyelik majd Cikost. A beszélgetés során az is kiderült, a DVSC-nek semmilyen szankciótól sem kell tartania az eset miatt.

SZADÓ

Mit ír a szabálykönyv?

A játékos nem használhat olyan felszerelést és nem viselhet semmi olyat, ami veszélyes. Mindenfajta ékszer (nyaklánc, gyűrű, karkötő, fülbevaló, bőrpánt, gumipánt stb.) viselése tilos, azokat le kell venni. Az ékszerek ragasztószalaggal történő lefedése nem megengedett. A játékosokat a mérkőzés kezdete, a cserejátékosokat a pályára lépés előtt kell ellenőrizni. Amennyiben a játékos nem engedélyezett/veszélyes felszerelést vagy ékszert visel, a játékvezető utasítsa őt, hogy vegye le; hagyja el a játékteret a játék következő megállításánál, ha nem képes, vagy nem akar eleget tenni az utasításnak.

