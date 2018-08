DVSC: Ferenczi sérülése már a múlté

Rosszul kezdődött a nyári felkészülés, és éppen emiatt az őszi szezon is a Loki ballábas játékosa, Ferenczi János számára. Sőt, a tavasz sem úgy alakult, ahogyan elképzelte, hiszen akkor egy súlyos bokasérülés miatt hagyott ki több meccset, a most futó idény előtti felkészülési időszakban pedig a combizma szakadt be, ennek következtében az eddigi négy forduló során még egy percet sem tudott játszani. Igaz, a múlt héten a Mol Vidi FC otthonában már leülhetett a kispadra.

– Nagyon rossz volt így kezdeni a szezont, sajnos a nyári edzőmeccseket, egy félidő kivételével, szintén kénytelen voltam kihagyni – nyilatkozta a Hajdú-bihari Naplónak Ferenczi. – Tehát egyáltalán nem sikerült jól a felkészülés a sérülésem miatt, de a lényeg, hogy végre magam mögött hagytam ezt a keserves időszakot.

Immáron három hete egészséges vagyok, s bár a szakmai stáb egyelőre még nem állított be a csapatba, bízom benne, hogy a hétvégén már pályára léphetek”

– reménykedett a huszonhét éves futballista.

Jó volt a rajt

Mint az köztudott, a Loki jól startolt a bajnokságban, négy kör után nyolc pontja van. Mindez jelenleg a negyedik helyre elég az OTP Bank Ligában.

– A jó rajt miatt kiváló a hangulat a csapaton belül, és a megfelelő önbizalmunk is megvan. Szerettük volna megverni a Vidit, és bosszantó az utolsó percekben pontokat veszteni, ám az 1–1 is jó eredmény idegenben a bajnok ellen. Kellemesebb így készülni a folytatásra, hogy már van elegendőnek mondható pontunk négy forduló után – mondta el Ferenczi János, aki a pénteken 20 órakor kezdődő bajnoki mérkőzésen farkasszemet nézhet az MTK támadóival a Nagyerdei Stadionban.

Hozniuk kell a meccset

– Az MTK-ról köztudott, hogy mindig is „játszó” gárda volt, nagyjából sejtjük, mire képesek a fővárosiak. Az együttes tagjai többségükben már együtt futballoznak egy ideje, azaz összeszokott ellenfél érkezik hozzánk. Masszív alakulat a kék-fehér, a játékosai éhesek a sikerre, de nekünk itthon nem az ő teljesítményükkel kell törődnünk, hanem be kell húznunk ezt a meccset a Nagyerdőn – fogalmazott az esélyekről a balhátvéd.

Az említett MTK Budapest elleni összecsapást a Hajdú Online élőben közvetíti.

TN

