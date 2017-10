DVSC: Ferenczi lábában volt a győztes gól

Egy pont megszerzéséről beszélt a Szusza Ferenc Stadionban lejátszott Újpest–DVSC NB I-es bajnoki labdarúgó mérkőzés utáni értékelőjében Herczeg András, a debreceni gárda vezetőedzője. Ferenczi János, az utóbbi időben szélsővédőt játszó játékos azonban annyira nem volt elégedett az 1–1-es döntetlennel, amikor a meccs lefújása után kérdeztük.

– Abszolút benne volt a meccsben a győzelmünk, ám ennek ellenére úgy gondolom, hogy igazságos döntetlen született. Adódtak mindkét oldalon lehetőségek. Készültünk erre a találkozóra, alapvetően egy támadó szellemben küzdő, agresszív lila-fehér csapatra számítottunk, ezen a téren nem okoztak csalódást. Ám mi is felvettük a kesztyűt, így a meccsen inkább a küzdelem, mint a játék dominált. Mi is vezettünk szép akciókat, amelyeket értékesítve nyerhettünk volna.

Kétszer is a lábamban volt a gólszerzés lehetősége vagy akár a győztes találat megszerzése.”

Az első félidőben lendületből kaptam a labdát, vezettem tovább, és a kapu előterében álló Takács Tomi szólt, hogy kéri. Sajnos egy kicsit rosszul továbbítottam neki a játékszert. A második félidőben azonban már én kerültem lövőhelyzetbe: lendületből vezettem a labdát, majd a kapu közelében erőből ellőttem, de elhibáztam. Utána poénkodtak is a srácok, hogy az edzésen egy ilyen helyzet tízből kilencszer bemegy, most meg nem. Ha valamelyik lehetőségnél higgadtabban mérlegelek, akkor gólpasszt adhattam volna, illetve gólt lövök és megnyerhettük volna a meccset.

Egységes a csapat

Az idegenben elért döntetlennel megszakadt egy öt mérkőzésből álló győzelmi sorozat. Ám ezzel – fogalmazott a Loki tizenegyese – különösebben nem foglalkozik a csapat, annál is inkább, mert idegenben szerinte sem rossz eredmény az egy pont, főleg az Újpest otthonában. A DVSC azonban ezen a mérkőzésen is igazolta tartását, küzdeni tudását. – Több meccsen is tapasztaltuk, hogy az ellenfél megszerezte ugyan a vezetést, ám ebből a helyzetből fel tudtunk állni, és nemcsak döntetlenre, hanem győzelemre hoztuk az adott találkozót. Ez is mutatja, hogy minden tekintetben jó úton járunk, egyben van a csapat. A gárdán belüli morál igen jó , és megvan egy egységes mag, ami alapvető feltétele a jó eredményeknek. A bajnokság egyharmada van mögöttünk, a tabella harmadik helyén állunk.

Megmondom őszintén, hogy a pontvadászat előtt nem gondoltuk volna, hogy tizenegy mérkőzés után ilyen remek helyen tanyázunk majd. Sőt, ahogy kezdtük a bajnokságot, azután sem.”

Nyilván szeretnénk ezt a kiváló helyezést megtartani és minél többet kihozni az előttünk álló mérkőzésekből.

