DVSC: felülírni a tavalyi „horrort”

Első hazai mérkőzésére készül a DVSC csapata az OTP Bank Liga 2018/19-es idényében: a második fordulóban, szombaton 19.30-tól a Mezőkövesd látogat a Nagyerdei Stadionba. A találkozót a Hajdú Online élőben közvetíti.

A Loki és a Kövesd is győzelemmel kezdte a szezont; múlt hétvégén a cívisvárosiak 1–0-ra verték a Puskás Akadémiát Felcsúton, míg a borsodiak 3–1-re múlták felül a Paksot. Bőven van törleszteni valója Herczeg András tanítványainak a Mezőkövesddel szemben, hiszen az előző bajnokságban mindkét hazai összecsapásukon alulmaradtak a piros-fehérek. Előbb 2–1-re, majd 3–2-re nyert a Kövesd a Nagyerdei Stadionban.

Tudják, mi az ellenszer

Lapunknak adott meccsbeharangozójában, Varga Kevin, a DVSC középpályása is megemlítette a két tavalyi fiaskót, ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy az már a múlt, most azon lesznek, hogy riválisuk ne tudjon pontot szerezni ellenük.

Ön szerint mi lesz a DVSC vs. Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzés végeredménye? Több góllal nyer a DVSC

Fölényes kövesdi siker születik

Egy találattal lesz jobb a Loki

Szoros meccsen győznek a borsodiak

Döntetlen Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

– Örülünk, hogy győzelemmel kezdtük a küzdelemsorozatot, reméljük, a folytatás is hasonló lesz. Természetesen lökést ad egy csapatnak a jó rajt. Bár a Puskás elleni nem volt egyszerű derbi, de behúztuk. Vannak új játékosaink, akiknek úgy tűnik, hamar sikerült beilleszkedni, ez sokat jelent. Hozzánk hasonlóan a Kövesd is sikerrel nyitott, egyértelmű, hogy nem lesz könnyű velük szemben, de a célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot. A kövesdieknél sok technikás labdarúgó van, egy játszó csapat, mely alaposan meg tudja nehezíteni ellenfelei dolgát.

Ugyanakkor mi mindenre felkészültünk, kielemeztük őket, tisztában vagyunk vele, mi lehet a fegyver velük szemben. Bízunk benne, hogy sok szurkoló látogat majd ki minket buzdítani, mi pedig jó játékkal tudjuk majd meghálálni a szurkolást”

– fogalmazott Varga Kevin.

Marad a Lokinál

Varga Kevin a hosszabbítással kapcsolatban azt nyilatkozta, nem volt kérdés, hogy a továbbiakban is marad a piros-fehéreknél. – Nagyon szeretek a DVSC-nél játszani, ez a nevelőegyesületem, érzem, hogy megbecsülnek, éppen ezért büszkeséggel tölt el, hogy a továbbiakban is a klub kötelékében maradok. Jó játékkal szeretném meghálálni a bizalmat – fogalmazott az év felfedezettjének is megválasztott labdarúgó.

HBN

DVSC: Kinyik Ákos aláírta új szerződését Debrecen - A Loki újabb játékosa hosszabbította meg szerződését: Kinyik Ákos 2021 júniusáig írt alá - számolt be a DVSC hivatalos honlapja. A 25 éves, belső védőként futballozó játékos a DVSC neveltje, egy idényt eltöltött kölcsönben Budaörsön, majd tavaly nyáron visszatért Debrecenbe, és 2017. j... Tovább a cikkhez

DVSC: hosszabbított a közönségkedvenc Debrecen - Az év felfedezettje 2021 decemberéig írt alá. Örömteli hírről számolt be a Loki hivatalos honlapja, a dvsc.hu: a klub szerződést hosszabbított a 22 esztendős, saját nevelésű, magyar válogatott játékosával, Varga Kevinnel. A rőt hajú középpályás a 2017/2018-as bajnokság 5. fordulójáb... Tovább a cikkhez

Új szezon - új élmény a Lokinál! Debrecen - Csinálj képet, válassz szurkolói üzenetet és egy gombnyomással posztold a stadion óriáskijelzőjére! Szombattól a sportbarátok ilyen egyszerűen és nagyszerűen buzdíthatják a helyszínről és otthonról a pályán szereplő DVSC-játékosokat. A honi labdarúgásban elsőként a Loki vezeti be hazai... Tovább a cikkhez

DVSC: szombaton első hazai bajnoki! Debrecen - A DVSC labdarúgócsapata július 28-án, szombaton 19.30-tól játssza első haza bajnoki mérkőzését a Nagyerdei Stadionban, az ellenfél a Mezőkövesd Zsóry csapata lesz. Az összecsapásra már megvásárolhatók a belépők elővételben online a www.nagyerdeistadion.hu weboldalon, illetve személyese... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA