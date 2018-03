DVSC: „Fel van adva a lecke”

A hétvégén a 24. fordulóval folytatódnak az OTP Bank Liga küzdelmei a magyar labdarúgó-válogatott barátságos mérkőzései miatt beiktatott szünet után. A DVSC szombaton 19.30-tól lép pályára, méghozzá a Szombathelyi Haladás új otthonában, a Rohonci úti arénában (a mérkőzést a Hajdú Online és az M4 Sport élőben adja). A Loki a negyedik helyen áll 23 játéknapot követően, 32 pontot gyűjtöttek eddig Herczeg András tanítványai, a Hali a kiesést jelentő tizenegyedik pozícióban van 23 egységgel.

Már négy kör lement a tavaszi szezonból: a cívisvárosiak egy döntetlenjük mellett háromszor kikaptak, a szombathelyiek egyszer nyertek, viszont háromszor ők is alulmaradtak – nyilván mindkét együttesnek nagy szüksége lenne az újabb pontokra. Varga Kevin, a piros-fehérek középpályása lapunknak elmondta, nehéz összecsapásra számítanak, ugyanakkor csakis győzelemben gondolkodnak.

Újra felfelé

– A bajnoki szünet során volt rá lehetőségünk, hogy átbeszéljük a csapattársakkal, illetve a szakmai stábbal is az utóbbi gyengébb produkció okait. Úgy érzem, jó irányba mozdult el a csapat, az edzések remek hangulatban teltek, illetve kaptunk egy kis pihenőt is, ami szintén ránk fért. A fejekben eddig sem volt gond, ahogyan a hozzáállással sem. Nyilván a sok sérült hiánya rányomta a bélyegét a teljesítményünkre, de nem csak ez volt a probléma. Ismét el szeretnénk indulni felfelé, mindent meg is fogunk tenni azért, hogy újra egyenesbe kerüljünk. Ennek az első állomása a Haladás elleni meccs lesz – vélekedett az ifjú labdarúgó, majd azt is elmondta, mit vár a Vas megyeiek ellen.

– Nehéz meccsre számítok, annál is inkább, mert a Haladásnak nagyon fekszik az új stadionja, a novemberben átadott új létesítményükben eddig százszázalékosak, legyőzték például a Ferencvárost és a Videotont is. Fel van adva a lecke, csakhogy tudjuk, hol vannak a sebezhető pontjaik.

Alaposan felkészültünk belőlük, nyerni megyünk!”

– jelentette ki Varga.

A Loki riválisa nem a szomszédban található, éppen ezért a debreceniek már pénteken útra keltek, Győrben töltötték az éjszakát, majd folytatták útjukat a meccs helyszínére. Ebben a kiírásban már kétszer megmérkőztek a felek, először a Haladás 1–0-ra diadalmaskodott, legközelebb a Nagyerdei Stadionban 1–1-re végeztek a gárdák.

Már rendben van

Varga Kevint múlt héten ismét behívták az U21-es válogatottba, pályára lépnie azonban nem sikerült. – Még a Kövesd ellen kaptam egy rúgást a vádlimra, két napig járni is alig voltam képes miatta. Az ultrahangos vizsgálatok után kiderült, szerencsére nincs komolyabb baj, ennek ellenére nem tudtam teljesértékű edzésmunkát végezni. Csak szerdán, a válogatott összecsapás előtti napon tudtam együtt edzeni a többiekkel, így nem kerültem be a keretbe, pénteken már újra Debrecenben voltam. Azóta már rendbe jöttem, és alig várom, hogy ismét tétmeccset vívjak – fogalmazott a sportember, aki bár sajnálja, hogy ezúttal sem tudott élesben bizonyítani, annak viszont nagyon örül, hogy számítanak rá, és reméli, legközelebb ismét meginvitálják a legjobbak közé, és akkor már játszhat is.

A DVSC honlapja arról számolt be, hogy jó ütemben halad Ferenczi János felépülése. A balhátvéd még az Újpesttel szemben szenvedett külső bokaszalag-szakadást, ám hamarosan elkezdheti a gyógytornát és a rehabilitációt.

HBN

