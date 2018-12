DVSC: fedélzeten a válogatottak is

Köstner Vilmos vezetésével már hetek óta gyakorol a DVSC Schaeffler, amely két sikeres edzőmérkőzésen is túl van már.

A Lokinál immár negyedszer munkába álló kiváló szakvezető eddig nélkülözni kényszerült a válogatott játékosokat, de csütörtöktől már a franciaországi Európa-bajnokságot megjárt lokisták is bekapcsolódtak az edzésekbe.

A gyakorlásokon leginkább a dinamika fejlesztésén van a hangsúly, mivel a szakember véleménye szerint ez lehet a siker záloga a jövőben. Ennek bizonyítására újabb alkalom lehet a pénteki egri gyakorlómérkőzés.

Csütörtöktől hosszú idő után ismét teljes létszámmal dolgozik a DVSC Schaeffler, ugyanis a franciaországi Eb-n részt vett debreceni játékosok is bekapcsolódtak az együttes munkájába. Köstner Vilmos már három hete dolgozik együtt a csapattal, a régi-új vezetőedzőt a Hajdú-bihari Napló kérdezte az eddigi benyomásairól, illetve a kontinensviadalról.

Fiatalos lendülettel

– Azt gondolom a várakozáson felül szerepelt a csapat. A magyar válogatottól többet kaptam, mint amit reméltem, bár éreztem hogy ez a fiatal magyar válogatott jobb teljesítményre lesz képes ,mint amire a közvélemény az előzmények – sérülések és egyéb kiesők – miatt számított. Bíztam abban, hogy ennek a fiatal korosztálynak a sikere be fogja lengeni a magyar kézilabda egészét. Ez be is jött, mert a hetedik helyezés jó eredmény, főleg annak tükrében, hogy a mérkőzések kétharmadát megnyerték, és csak a későbbi bronzérmes hollandoktól, valamint a norvégoktól szenvedtek vereséget. A tulipánosokkal egy jó csatát vívtunk, míg a vikingek elleni mérkőzés – nincs mit szépíteni rajta – rosszul sikerült. De azon kívül a csapat fiatalos lendülettel, sokkal gyorsabb kézilabdát játszva, mint korábban, meglepte a kézilabdáért rajongókat. Ezzel jelezte, hogy vélhetően a közelmúlt eredményeihez viszonyítva jobb és szebb időszak vár ránk – elemezte Köstner Vilmos, aki elmondta, nagy öröm számára, hogy a remek magyar szereplésnek aktív részesei voltak a DVSC Schaeffler játékosai is, hiszen Tóvizi Petra és Kovács Anna is jó teljesítményt nyújtottak a torna ideje alatt.

Köstner Vilmos | Fotó: Molnár Péter, archív

Utóbbi rendszeres tagja volt a kezdőcsapatnak és gólerős játékával és a gólpasszal meghatározó játékosnak számított a védekezésben a jobb kettes pozíciót is remekül megoldotta. Tóvizi pedig fiatalos lendülettel állt helyt a nála sokkal rutinosabb beállókkal szemben, de támadásban is láthattak szép dolgokat tőle a szurkolók.

Reális kép

– Ne feledkezzünk meg a másik három Loki-játékosról sem: Lotte Grigel, Madalina Zamfirescu és Jelena Deszpotovics is bizonyította, nem érdemtelenül került be hazája válogatottjába, amikor pályán voltak jó játékkal segítették csapatukat – hívta fel a figyelmet a szakember. – Azt gondolom, hogy reális képet mutatott az Európa-bajnokság, talán a norvégok szereplése volt negatív meglepetés, mert az első két meccsen gyengébb teljesítményt nyújtottak, és ennek köszönhették az ötödik helyüket. Úgy vélem, a jelenlegi két legjobb csapat játszotta a döntőt, melyet a hazaiak nyertek egy olyan mérkőzésen, amely tartalmazott egy olyan vitatható piros lapot – a francia Allison Pineau-ét – amely befolyásolta a mérkőzés további lefolyását, hiszen a bírók, talán érezvén az ítélet súlyosságát, elég komoly támogatást adtak a hazaiaknak a továbbiakban. A bronzérem méltán került a hollandokhoz, és a románok számára is előrelépés a negyedik pozíció, bár Neaguval a fedélzeten még ennél is többre lettek volna képesek.

Az látható, hogy az elitet az európai gárdák alkotják, és nagy öröm, hogy ennek a magyar válogatott is a része.”

A dinamikán a hangsúly

Az itthon maradt játékosok sem unatkoztak, a Köstner Vilmos vezette szakmai stáb alaposan megdolgoztatta a kézilabdázókat, de például már két győztes edzőmeccs is van már a lábakban. Csütörtökön bekapcsolódtak az Eb-t megjárt játékosok is a munkába, így pénteken pedig már velük kiegészülve utazik Egerbe újabb gyakorlómérkőzést játszani a Loki délután négy órától.

– Azt mondtam a lányoknak, erős csapata van a Debrecennek, ha egyszerre öt válogatott játékosa kapcsolódik be a munkába. Az előttünk álló időszak kulcsszava a gyorsaság, minden szempontból ezt kell fejleszteni: vonatkozik ez a futógyorsaságra, a védekezésre, a gondolkodásra, az átadásokra, és a lábmunkára. A lányok nagy elszántsággal vetették bele magukat a munkába, már a meccseken is látszott, hogy dinamikusabban mozogtunk. Amennyiben marad ez a lelkesedés és elkerülnek minket a sérülések, úgy gondolom a táblázaton is előrébb tudunk majd lépni – fogalmazott a szakember.

MSZ

