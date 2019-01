DVSC: érkezhet egy holland szélső is tesztelésre

Lejátszotta első felkészülési találkozóját a DVSC szombaton a pallagi edzőcentrumban. A piros-fehérek a szlovák első osztályú Nagymihály gárdáját fogadták, és Zsóri, Damásdi, Nagy Kevin illetve Avdijaj találataival 4–1-re győztek.

A meccsen mindkét félidőben vegyes összetételű gárdát szerepeltetett Herczeg András vezetőedző, vagyis az alapemberek mellett fiatalok is szóhoz jutottak.

Elégedett volt

Elégedett voltam a látottakkal mindkét játékrészben”

– mondta a Naplónak a hajdúsági tréner. – Tetszett, hogy gyors, pontos és kombinatív volt a passzjátékunk, ezért dicséret illeti a csapat minden tagját. Úgy vélem, megérdemelten győztük le a nagymihályiakat – jelentette ki Herczeg.

Mint arról a múlt héten beszámoltunk, a Debrecentől távozott a kapus Kosicky, ennek köszönhetően szombaton két hálóőrt is tesztelt a klub egy-egy félidő erejéig. Az egyikük a 21 éves szerb Nemanja Jevrics, a másikuk a huszonhárom esztendős, legutóbb Cigándon védő Hrabina Alex. A két kapus kapcsán a szakvezető elmondta, nem akadt sok dolguk az edzőmeccsen, jelenleg is a csapattal készülnek és a héten döntés születik a további sorsukról.

A tréner azt is megosztotta velünk, hogy bár az időjárás nem volt mindig kegyes hozzájuk az utóbbi napokban, ez nem zavarja a munkát. – Bár többször is havazott, a Pallagon dolgozók letakarították a pályát, és nem volt akadálya az edzéseknek. Hétfőn és kedden két-két edzésünk lesz, azt követően napi egy, szombaton pedig dupla felkészülési mérkőzésre kerül sor a Balmazújváros és a Budaörs ellen a Debreceni Labdarúgó Akadémián – zárta a beszélgetést Herczeg András.

A hétfői nap krónikájához tartozik, hogy a holland sajtóban hírbe hozták a Lokit egy holland szélsővel: a Leeuwarder Courant információja szerint Justin Mathieu elhagyja az SC Cambuur labdarúgócsapatát, és elképzelhető, hogy Debrecenbe szerződik, ha megfelel a próbajátékon. Az nso.hu kiemeli, hogy a 22 éves, tilburgi születésű futballista a helyi Willem II akadémiáján kezdett el futballozni, 2013-ban mutatkozott be a felnőttek között, de szerepelt kölcsönben az FC Ossban, és a Go Ahead Eaglesben is.

2016-ban az FC Oss megvásárolta, majd egy évvel később eladta az ugyancsak második ligás SC Cambuurnak. Mathieu a 2017–2018-as idényben 29 mérkőzésen öt gólt szerzett, a jelenleg is zajló bajnokságban pedig 15 meccsen szintén ötször volt eredményes.

Ami aggályossá teszi a lehetséges transzfert, hogy a hírek szerint klubja másfél év alatt háromszor is felfüggesztette fegyelmi okokból.

