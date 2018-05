DVSC: emelt fővel jöhettek le a pályáról

Nem vallott szégyent, azonban a bravúr nem sikerült a DVSC alakulatának kedden este a Nagyerdei Stadionban. A hajdúságiak 2–0-ra legyőzték a Puskás Akadémiát a Magyar Kupa-elődöntő visszavágóján, ám mivel az első mérkőzést 4–0-ra a felcsútiak nyerték, ők jutottak a sorozat fináléjába.

A meccset egyébként – segítői társaságában – megtekintette Georges Leekens szövetségi kapitány, aki délután a Debreceni Labdarúgó Akadémián is látogatást tett. A belga szakember többek között azt is láthatta az esti mérkőzésen, hogy a félidő vége előtt Tisza Tibor megszerezte a vezetést a Debrecennek. A csatár mostanában kevesebb játéklehetőséget kap, mint korábban, ezért különösen örült a szerepeltetésének.

Mindig felemelő érzés

– Nagyon jól éreztem magam a pályán, bár az első tíz percre szükségem volt, hogy felvegyem a ritmust. A meccs ugyanis mindig más terhelést ad, mint az edzések – nyilatkozta a Naplónak a támadó.

De hamar túllendültem ezen, és feldobott állapotban futballoztam, hiszen mindig felemelő érzés számomra a Nagyerdei Stadionban játszani, és magamra húzni a DVSC mezét.”

No, és persze örültem, hogy lehetőséget kaptam a szakmai stábtól – mondta a labdarúgó.

Mészáros, a példakép

A Loki a szünet után hamar megszerezte a második gólját, és nagy offenzívát indított. Akkor a levegőben lógott a még nagyobb arányú győzelem lehetősége, de végül a PAFC kivédekezte a kritikus időszakot.

– A második találat után benyomtuk a Puskást, ha akkor sikerül újabb gólt szereznünk, akkor bármi lehetett volna. A meccs után mondták is a vendégek, akkor eléggé „paráztak”, hogy bajba kerülhetnek. Nekem is volt egy lövésem, amit Hegedüs kitolt a léc alól, sajnos, több gól már nem eset. Ennek ellenére büszke vagyok a csapatra, a balul sikerült első mérkőzést követően most emelt fővel jöhettünk le a pályáról. A győzelemnek mindig jó üzenete van, egy erős Puskást vertünk meg, ami biztató. Nagy dolognak tartom, hogy a 18 éves Kusnyír Erik remek produkciót nyújtott, de Mészáros Norbi barátom is igazi példaképként teszi a dolgát meccsről meccsre, a maga 38 évével. A hétvégén a Diósgyőr fogadjuk, az mindig nagy rangadó a keleti végeken, a vendégek élet-halál harcot vívnak a bennmaradásért, mi pedig szeretnénk továbbra is versenyben lenni a bajnoki bronzéremért.

Úgy vélem, minden adott, hogy egy jó hangulatú, parázs mérkőzést láthassanak a szurkolók.”

