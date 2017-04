DVSC: csakis előre tekintenek

Két nagyon fontos bajnoki találkozó is vár a Lokira a héten, habár ez mostanság bármelyik kilencven percükre elmondható a piros-fehéreknek. Előbb a tabellán közvetlenül előttük álló Mezőkövesd-Zsóry FC vendégeként lépnek pályára szerdán 18 órától (élőben: www.haon.hu), majd szombaton az ugyancsak a kiesés elől menekülő MTK Budapestet fogadják a Nagyerdei Stadionban.

A debreceniek a legutóbbi két NB I-es játéknapon egyaránt nyerni tudtak, előbb a Vasas otthonából hozták el a három pontot, legutóbb pedig a Gyirmótot gyűrték le hazai környezetben.

Jobb a hangulat

– Nyilván minden győzelem kellő magabiztosságot ad, ezért jobb hangulatban készülünk a kövesdi mérkőzésre – nyilatkozta a Hajdú-bihari Naplónak Holman Dávid, a DVSC támadója. – Egyébként ettől függetlenül is jó a közösség nálunk, eddig sem voltak viták köztünk a társakkal, de természetesen könnyebb úgy végezni a napi feladatainkat az edzéseken, ha sikerrel vesszük az akadályokat a hétvégén – mondta a labdarúgó, aki arra is kitért, mit jelentett számukra az, hogy a Gyirmótot emberhátrányban, az utolsó percben szerzett góllal fektették két vállra.

– Az a találkozó megmutatta, hogy mennyire egységesek vagyunk, az utolsó pillanatig harcoltunk, és nem adtuk fel. Mindig csak előre tekintünk, és mindig a következő meccs a legfontosabb a számunkra. Még nem dőlhetünk hátra, de számomra az is feltűnt, hogyimmáron csak öt pontra vagyunk az 5. helytől. Most egy hét alatt játszunk három mérkőzést, ez biztos nem lesz könnyű, de profi játékosok vagyunk, akiknek ezt el kell bírniuk, szóval ezzel nem lehet gondunk – fogalmazott a legutóbb a válogatott keretébe is meghívott Holman.

Masszív az ellenfél

A játékos így vélekedik a szerdai összecsapásról: – Ebben a bajnokságban bárki „elkaphat” bárkit, nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. Nehéz találkozóra számítok, hiába tud most tavasszal esetleg gyengébb eredménysort felmutatni a Kövesd, azért hazai pályán nagyon masszív csapat. Kreatív labdarúgók alkotják az együttest és egy sokat tapasztalt, felkészült edző irányítja őket Szivics Tomiszláv személyében. Biztos, hogy jó mérkőzést láthatnak a szurkolók, amelyet szeretnénk megnyerni, igazán csak a három pontnak tudnánk örülni szerda este – mondta Holman Dávid.

A Lokiból eltiltás miatt biztosan hiányozni fog az egyik belső védő, a gyirmótiak ellen kiállított Dusan Brkovics.



