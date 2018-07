DVSC: Calvente beállása pörgést és gólt is hozott

Három pont a lényeg, a többi pedig majd kialakul a következő fordulókban – akár így is summázhatnánk az OTP Bank Liga első fordulójában a Loki felcsúti vendégjátékát. Ez annál is inkább igaz, mert rendkívül kedvezőtlen előjelekkel indultak a debreceni játékosok a Pancho Arénába, hiszen a csapatban öt, meghatározó játékos is sérült. A védelemben Ferenczire és Bényeire, a középpályán Jovanovicra, míg a góllövők közül Könyvesre és Tabakovicra nem számíthatott Herczeg András vezetőedző. Ebben a helyzetben egy eddig tétmérkőzésen együtt még soha nem játszott tizeneggyel indultak harcba a bajnoki pontért, pontokért a debreceni piros-fehérek. A kapuban Nagy kezdett, a védelemben Kinyik, Szatmári és Barna mellett ott volt a nemrég igazolt Cikos. A középpályán Varga, Kusnyír, Tőzsér és Bódi társaságában az ugyancsak friss igazolás Haris lépett pályára. Takács pedig egyedüli csatárként szerepelt a kezdő tizenegyben.

Az ellenfélnél sem múlt el nyom nélkül a nyári szünet. A kispadon Pintér Attilát Benczés Miklós váltotta, és irányítása alatt láthatóan nagyobb bizalmat kaptak a magyar játékosok; heten szerepeltek a kezdőben, míg a kispadon további öt ült.

Meggyőző Loki-fölény

A mérkőzés eleji szokásos néhány perces puhatolózó passzolgatás ezúttal mintha elmaradt volna, a vendégek rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést. A 2. percben egy szögletzászló mellőli bedobásból Kusnyír centerezett, de a védők hamarabb lecsaptak a labdára, mintsem az eljutott volna az ötös előterében Takácshoz. Két perccel később egy pontos indítás után már a Loki csatára vezethette egy az egyben Hegedűs kapusra a labdát, a 13 méterről leadott lövés azonban elakadt a kapusban. A hazaiak a megszerzett labdát inkább dajkálgatták, vezetgették, rövid passzokkal igyekeztek zavart kelteni a vendégek védelmében, de a játékukban nem sok elképzelés volt. Kinyik vezérletével már a tizenhatos előtt szerelték a PAFC gólszerzési próbálkozásait. Ellenben a debreceniek játékában benne volt a gólhelyzet. Például a 8. percben, amikor Haris 15 méterről megeresztett hatalmas bombája akadt el a védőkben.

A felcsúti Radó András (k), valamint a debreceni Tőzsér Dániel (j) és Kusnyír Erik (b) a Puskás-Loki meccsen | MTI Fotó: Bodnár Boglárka

A félidő első felében a hazaiak a mélységi indításokkal igyekeztek zavart kelteni a Loki kapuja előtt. Ám ezek a főleg Diallót kereső előreívelések vagy hosszúak voltak, vagy Kinyik előzte meg, illetve szerelte a Puskás csatárát. A debreceniek kettes számú játékosának egyébként láthatóan Diallo hatástalanítása volt a feladata. Ezek ellenére a vendáglátóknak is volt helyzete, a 17. percben egy sarokrúgás után Diallo talált közelről Nagy kapujába. Vad II játékvezető azonban kifelé mutatott szabadrúgást, a hazai csatár lesen volt.

A félidő második felében nagyobb sebességre kapcsolt a Loki. Gyorsabban járatták a labdát, ezzel együtt pontosabbak lettek a passzok, sőt, távoli lövésekkel is próbálkozott a vendégcsapat. Gólhelyzetet azonban nem sikerült kialakítani. A Puskás Akadémia néhány perc késéssel reagált a debreceniek ritmusváltására, így a félidő utolsó harmada látványos, változatos játékot hozott. Latifi révén akár gólt is szerezhettek volna, a csatár 30 méterről eresztett meg egy életerős lövést, a lefelé csapódó labdát Nagy bravúrral tolta a kapu fölé. Ezzel együtt továbbra is a vendégek domináltak, a 42. percben Harisnak volt egy bombája 13 méterről, amit Hegedűs bravúrral hárított.

Két lövés és egy bólintás

A második félidő elején mintha mindkét csapat az öltözőben maradt volna. Az első 10-12 percben a passzolgatásokon, a lassú elfutásokon kívül említésre érdemes esemény nem történt. Az 57. percben Osváth törte meg az egyhangúságot, amikor lendületesen végigvezette a labdát szélen, a kapu elé tudta adni, ám a csapattársak helyett Szatmári érkezett, aki szögletre vágta a játékszert. A 60. percben cserélt Herczeg András, Vargát Calvente váltotta, aki pörgést, lendületet hozott a csapatba. A gyors játékos nemcsak szélen volt hasznos, hanem a kapu előtt is veszélyt jelentett. A 63. percben Cikos hatalmas bedobásából került lövőhelyzetbe, ám 13 méterről senkitől nem zavartatva csúnyán kapu fölé durrantott.

Ezequiel Calvente (j) és a felcsúti Denis Klinar | MTI Fotó: Bodnár Boglárka

A 71. percben ismét a Loki 19-es mezt viselő játékosa lett a főszereplő: Ismét Cikos bedobása után 12 méterről lőtt, a labdát Hegedűs bravúrral védte. A 77. percben érett góllá a Loki fölénye. Szatmári labdája jutott el Kinyikhez a tizenhatos jobb oldalára, kapu elé ívelt keresztlabdájára Calvente érkezett, és 5 méterről a rövid sarokba bólintott. A gól után a hazaiak próbálkoztak helyzetbe kerülni, de esélyük sem volt a szervezetten és hatékonyan védekező Debrecen ellen. Beadásig néha eljutottak, illetve távoli lövésekkel is operáltak volna, ám egyikből sem lett gólhelyzet.

A Debrecen megérdemelten hozta el a három pontot Felcsútról. A pontatlan passzok sokasága, olykor a játékosok egymás szándékának meg nem értése, valamint a begyakorolt játékhelyzetek sikertelen végrehajtása miatt igazi idényeleji játékot mutatott ugyan a gárda, de veszélyesebben, gólratörőbben játszott ellenfelénél.

KZS

„Minden elismerést megérdemelnek a játékosok” Debrecen, Felcsút - A Puskás Akadémia vs. DVSC (0-1) OTP Bank Liga-mérkőzés után a két edző, Benczés Miklós és Herczeg András értékelte a látottakat. Herczeg András: Értékes győzelmet értünk el. Jobban kezdtük a találkozót, az első percekben Takácsnak és Harisnak is voltak helyzetei. Taktikusan, ... Tovább a cikkhez

HAON-ÉLŐ - Puskás Akadémia vs. DVSC 0-1 (0-0) Debrecen, Felcsút - A labdarúgó OTP Bank Liga 2018/2019-es szezonjának 1. fordulójában a Debreceni VSC csapata a Puskás Akadémia együtteséhez látogatott szombaton 17.00-tól. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 1. forduló P... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA