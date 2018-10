DVSC: Bényei már játékra éhes

A nyári felkészülés közepén, júliusban sérült meg súlyosan a debreceni jobbhátvéd, Bényei Balázs, a labdarúgó bokaszalag-szakadást szenvedett, és másnap meg is műtötték. Nyilvánvaló volt, hogy hosszú időt vesz igénybe a felépülése, a játékos 11 hét után, október elején csatlakozhatott a csapathoz és azóta együtt tréningezik a társaival.

Nehéz időszak

– Nem volt könnyű számomra ez a majdnem három hónap – nyilatkozta a Naplónak a futballista. – A visszatérés első hetében még könnyített edzéseket végeztem, remélem, a későbbiekben nem fog már gondot jelenteni a magam mögött tudott sérülés. Egy ennél jóval rövidebb kihagyás, illetve a téli vagy a nyári szünet is visszaveti az ember valamennyire fizikálisan. Ez a szűk három hónap nekem se könnyítette meg a dolgomat. Rengeteget edzettem, amíg nem tudtam futni, addig is igyekeztem szinten tartani az állóképességemet, de igazából a futás segített visszanyerni az erőmet – számolt be róla Bényei. – Most már közel vagyok ahhoz az ideális állapothoz, hogy egy teljes meccset is végig tudnék hajtani – jelentette ki.

Kérdés, játékban mennyire érzi a védő a lemaradást. – Az edzések során nem derül ki, mennyire estem ki a ritmusból, ahhoz meccsszituációk kellenek. Valódi ellenfelek ellen lehet megtapasztalni, koncentrált, esetleg feszült helyzetek során. Valószínűleg az most a szombati, Kisvárda elleni edzőmérkőzésen már látszani fog, mennyire vagyok kész a játékra. Bízom benne, hogy hamarosan megszűnnek a problémák, mert nagyon szeretnék már a pályán lenni – mondta Bényei Balázs, akinek biztosan nem jött rosszul, hogy a válogatott meccsek miatt csak a jövő hétvégén vár bajnoki a DVSC-re.

– A lehető legjobbkor jött nekem ez. Nagyjából erre az időszakra számítottam, hogy bevethető leszek, jó, hogy a Paksot csak a jövő héten fogadjuk – mondta a jobbhátvéd.

A Debrecen szombaton 11 órától lép pályára felkészülési mérkőzésen, a Kisvárda otthonában.

