DVSC: Az olimpiai ezüstérmes ellen is menetet nyert Nagy Angéla

Salánki László edző tanítványa első mérkőzésén a hazája bajnoki aranyával is büszkélkedő Agadurdyevával szemben fokozatosan jött bele a bunyóba, majd egyértelműen elverte őt. A legjobb négy közé jutásért a kínai hölgy még ennél is nagyobb falatnak bizonyult. Junhua tapasztaltabb a DVSC bunyósánál, ám a szakmai kommentárok szerint a második menetet így is elvitte Nagy Angéla ellene, ami nem kis tett a 18 éves magyartól, hiszen Junhua az olimpiai ezüstérem mellett Ázsia-bajnok is egyben.

Ő maga így érezte a rangos nemzetközi tornát:

– A türkmén elleni meccsen kicsit be voltam feszülve, minden ütést meghúztam, de a végére sikerült fellazulnom. Minden menetben én irányítottam, s majdnem minden ütés talált. Simán nyertem. Pénteken a kínaival szemben az első menetben bealudtam picit, ugyanakkor jól kezdett az ellenfelem. Viszont menetről menetre jobb lettem, szerintem. Egészében véve meg voltam a teljesítményemmel elégedve, nem panaszkodom. Van még mit tanulni és persze kell is. Szereztem egy kis önbizalmat a nyert meccsel, így ez pozitív számomra. Örülök, hogy részt vehettem ezen a tornán!

