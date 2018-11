DVSC: az egész közösség sikere

Az idei Megye Napja alkalmából Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díjában részesült csütörtökön Herczeg András, a DVSC vezetőedzője. Ez az elismerés adományozható az aktív vagy a versenyzéstől visszavonult sportolóknak, akik kiemelkedő sporteredményt értek el, valamint azoknak, akik sportvezetői, sportoktatói, sportpedagógusi munkájukat kimagasló színvonalon végezték.

A gárda a szezonban már bebizonyította, hogy méltó ellenfele bármelyik riválisának.” Herczeg András

– Jól esett és nagy megtiszteltetés, hogy így elismerik a munkámat, de úgy gondolom ez a közösségnek is szól, hiszen a mindenkori munkatársaim és a labdarugóim nélkül nem érhettem volna el azokat az eredményeket, amelyek miatt valószínűleg rám is gondoltak a díjak osztásánál. Ez az elismerés a DVSC-nek is szól, és nagyon büszke vagyok rá – árulta el a népszerű szakember.

Méltó partnerek

Hogy még ünnepibbre sikerüljön a Loki mesterének hete, arról tanítványai gondoskodhatnak, amennyiben vasárnap délután öt órától (Tv: M4 Sport) hazai pályán legyőzik a címvédő MOL Vidi együttesét. A fehérváriak jó passzban vannak, amellett, hogy az Európa-ligában oda-vissza legyőzték a görög PAOK-ot, szerdán bepótolt bajnokin az Újpestet is megverték egy viszonylag sima mérkőzésen.

– A legutóbbi diósgyőri mérkőzésünk rosszul sikerült, de a gárda a szezonban már bebizonyította, hogy van benne erő és tud úgy játszani, hogy méltó ellenfele bármelyik riválisának. A DVTK elleni mérkőzést részletesen kielemeztük, hiszen ott számunkra egy nagyon fájó eredmény született, de mostanra túl vagyunk rajta, előre kell nézni – ismertette Herczeg András, aki elmondta, a Vidit a Ferencvárossal karöltve a legerősebb magyar klubcsapatnak tartja. – Az ősszel Felcsúton már játszottunk velük ahol jó teljesítményt nyújtottunk, nagyon kevés hiányzott a győzelemhez. Hazai pályán azon leszünk, hogy bebizonyítsuk, méltó partnerei tudunk lenni a Vidinek, sőt, az első mérkőzéssel ellentétben vasárnap remélhetőleg sikerül feltenni arra a bizonyos i-re a pontot. Hiába játszott szerdán bajnokit a Fehérvár, mivel a Nemzetek Ligája miatt nem volt Európa-liga kötelezettsége az ellenfélnek, így mi egy friss Vidire számítunk. Szeretnénk kellemes meglepetést okozni a szurkolóknak, ennek szellemében kell pályára lépnünk – adta ki a jelszót a szakvezető.

