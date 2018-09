DVSC: Arany Rebeka bekerült az MKSZ Elit Programjába

Az MKSZ által indított Elit Programba az ország legtehetségesebb fiatal kézilabdázói közül 15 lány, illetve ugyanennyi fiú játékos került be. Az ösztöndíj-rendszerrel egybekötött program célja, hogy a legjobbaknak kiemelt szakmai és sport-egészségügyi támogatást nyújtson, külön felmérések és tesztek segítségével folyamatosan nyomon kövesse a tehetségek fejlődését.

A klubhonlap beszámolója szerint a programba a debreceni játékosok közül Arany Rebeka került be. Az Elit Program a játékos és a klub érdekeit is szem előtt, tartja, így a szerződést a klubvezetők is aláírják.

Rebekát szerdán Juhász István, az MKSZ Nemzetei Alaptanterv programvezetője látogatta meg Debrecenben. A megállapodást játékoson, Juhász Istvánon és Ábrók Zsolt ügyvezetőn kívül szignálta Arany Rebeka édesanyja is, hiszen jobbszélsőnk néhány hét múlva lesz 18 éve, így kiskorúként szükség volt a törvényes képviselő aláírására is.

Forrás: dvsckezilabda.hu

