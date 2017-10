DVSC: „Akaratosságban nem múlhatnak felül minket”

A 12. fordulójához érkeztünk a labdarúgó NB I most futó szezonjának, a DVSC együttese a Mezőkövesd Zsóry FC vendége lesz szombaton 15 óra 30 perckor. Idegenbeli találkozó vár tehát a harmadik helyen álló piros-fehérekre, akiknek az esélyeit ronthatja, hogy mára alig akad hadra fogható csatár a keretben. Mint arról beszámoltunk korábban, Haris Tabakovic részleges bokaszalag-szakadást szenvedett, Takács Tamás térdműtét után lábadozik, Könyves Norbert pedig a combhajlítójával bajlódik, ezért rájuk nem számíthat a szakmai stáb. Így aztán nagy kérdés, hogy ki játszik majd csúcsékként Kövesden.

Elöl elfogytak

– Sajnos valóban hetekre kidőltek az említett labdarúgók – nyilatkozta a Naplónak Herczeg András, a Loki vezetőedzője. – Justin Mengolo négyhetes kihagyás után hétfőn kezdett el a csapattal edzeni, majd a mérkőzésen derül ki, mennyit bír, de nyilván nem tud végig a pályán lenni. Tehát ez problémát okoz nekünk, hiszen eddig lehetett variálni a támadókkal, mert mindegyik más típusú játékra képes. Ezzel már az Újpest elleni meccsen is küszködtünk, mert ott Tabakovic és Mengolo hiányzott a csapatból. Igyekszünk számba venni a lehetőségeinket, és valamelyik mellett majd letesszük a voksot, az összecsapáson dől el, mennyire volt ez sikeres.

Természetesen szeretnénk támadni, és dominálni a Mezőkövesd ellen”

– fogalmazott a szakember, hozzá téve, hogy a középpályás Varga Kevin is kihagyott egy hetet és szombaton csak gipszben játszhat kéztörése miatt.

Herczeg András | Fotó: Derencsényi István

A nyitófordulóban a Mezőkövesd mindhárom pontot elvitte Debrecenből, a hajdúsági szurkolók szerint itt az ideje a nemes bosszúnak!

– Akkor nagy pofont kaptunk, a Mezőkövesd jobban játszott és megérdemelte a három pontot. Remélem, most másképp fogunk hozzáállni a mérkőzéshez, ez az alap, mert a szezon elején különösen agresszivitásban nőtt fölénk az ellenfél. Most is ilyen Kövesdre számítok, olyan csapatra, amely mindent meg fog tenni annak érdekében hazai pályán, hogy legyőzzön bennünket. Nyilván nekünk is ennek megfelelően kell „harapnunk”, akaratosságban nem nőhetnek fölénk! Az első mérkőzésünkön ez döntő volt, és nagy szerepet játszott a vereségünkben, ahogyan az is, hogy nem nagyon tudtunk párharcokat nyerni. Bízom benne, hogy ezen a téren fejlődtünk és meg tudjuk szerezni a győzelmet.

Ön szerint mi lesz a Mezőkövesd Zsóry FC vs. DVSC mérkőzés végeredménye? Sima hazai siker

Fölényesen nyer a Loki

Egy góllal lesznek jobbak a hazaiak

Szoros meccsen győz a Debrecen

Döntetlen Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

A találkozót szombaton 15.30-tól a Hajdú Online élőben közvetíti.

HBN

