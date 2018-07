DVSC: akadt, amit jól csináltak, akadt, amit nem annyira

Javában zajlik a nyári felkészülés, a DVSC az alapozás harmadik hetét kezdte meg. Múlt szombaton első edzőmeccsét is lejátszotta a Loki, mely Varga Kevin és Takács Tamás góljaival 2–0-ra győzte le a Nyíregyháza csapatát Pallagon.

A lefújás után Herczeg András, a debreceniek vezetőedzője elmondta, az eredmény ellenére nem minden nyerte el a tetszését a látottakból.

– Két hete edzünk, ebben az időszakban a kondicionális munkán van a hangsúly, ennek értelmében többször napi két foglalkozás szerepelt a programban. De természetesen már ezen a mérkőzésen is voltak olyan taktikai feladatok, amelyeket szerettünk volna viszontlátni a pályán.

Akadt, amit jól csináltunk, és akadt, amit kevésbé, azonban ebben az időszakban ez természetes.”

Úgy terveztük, hogy minden labdarúgónk 45 percnyi lehetőséget kap, csak épp ezt a sérülések keresztülhúzták. Egy ilyen találkozón van lehetőség kísérletezni is, mi is több játékost megnéztünk a megszokotthoz képest más pozíciókban. Úgy gondolom, ezek fényében a mérkőzés elérte a célját – értékelt a Loki mestere, aki szót ejtett az új arcokról is.

Szinte mindenhol

– Haris Attila szombaton a pálya közepén kapott szerepet, de ha úgy adódik a helyzet, nem jön zavarba akkor sem, ha a széleken van szükség a játékára. Ő olyan típusú futballista, aki hasznosan kiveszi a részét mind a védekezésből, mind a támadásból. A spanyol próbajátékost is ismertük korábbról, hiszen futballozott már a magyar bajnokságban. Egy nagyon technikás, kreatív labdarúgó, de fizikailag lemaradással küzd, utol kell érnie magát. Amennyiben egészséges marad és kondicionálisan is a megfelelő állapotba kerül, hasznos tagja lehet a csapatnak.

A cívisvárosiaknak hétfőn, kedden és csütörtökön két foglalkozást vezényel a szakmai stáb, míg szerdán, illetve pénteken egy edzés vár a fiúkra. A DVSC szombaton ismét pályára lép, 11 órától a Kisvárda együttese látogat Pallagra.

HBN

DVSC: a Kisvárda a következő ellenfél Debrecen - Az élvonalba feljutott szabolcsi csapat ellen lép pályára a Loki szombaton. Szombaton 11 órától, a pallagi edzőközpontban a Kisvárda ellen játszik felkészülési mérkőzést a DVSC - olvasható a debreceni klub hivatalos honlapján. A Loki ellenfele idén nyáron harcolta ki az élvonalba jutás... Tovább a cikkhez

DVSC: „azért dolgozunk, hogy tovább csiszoljuk a játékunkat” Debrecen - A Loki Varga Kevin és Takács Tamás találatával 2-0-s sikert aratott a Nyíregyháza felett. Már két hete edzésben vannak a DVSC labdarúgói, így szombat délelőtt eljött az ideje, hogy a Herczeg András vezette szakmai stáb edzőmérkőzésen is felmérje, hol is tartanak tanítványaik a felkészü... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA