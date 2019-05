DVSC: a szív diadala volt ez

A kezdés előtt Vantara-Kelemen Évát köszöntötte Ábrók Zsolt, a DVSC Schaeffler ügyvezetője abból az alkalomból, hogy a Loki csapatkapitánya a Budaörs ellen játszotta a 150. meccsét piros-fehérben. A kezdősípszót követően a meghittséget a feszültség váltotta fel, hiszen óriási volt a tét, mivel mindkét gárda a nemzetközi kupaszereplésre hajtott. Ennek megfelelően több mint 1000 szurkoló látogatott ki a csarnokba, köztük 20 érdi is, akik végig lelkesen buzdították kedvenceiket.

Pontatlan befejezések

Kapkodó játékkal kezdődött a találkozó, mindkét oldalon kimaradtak a ziccerek, a gólcsendet Bulath Anita törte meg a negyedik percben büntetőből. A csapatok erőltették a gyors támadásbefejezéseket, ezek sokszor előkészítetlen lövésekhez vezettek kevés gondot okozva a kapusoknak. Úgy tűnt, a vendégek higgadtak le előbb, mert átvették a vezetést, amelyet sokáig tartani tudtak. Amikor egyenlíthetett volna a hazai gárda, mindig közbejött egy-egy hiba: hol egy elpasszolt labda, hol egy kihagyott hetes, vagy ha sikerült végig vinni a támadást, akkor Janurik Kinga állta útját a lövéseknek.

Fotó: Matey István

A 19. percben már négy volt a különbség a két együttes között (7–11), Köstner Vilmos mindent megpróbált, folyamatosan cserélgette a játékosokat, a 22. percben már a második időkérésével élt a találkozón. A tanácsok és a nyugtató szavak meghozták a gyümölcsüket: hirtelen összeállt a piros-fehérek védekezése, Oguntoye Viktória ziccereket fogott, váltótársa, Szabó Dóra két hetesnél is vitézkedett. Ennek köszönhetően visszajött a meccsbe a Loki, Varsányi Nóráék előbb egyenlítettek, majd a vezetést is átvették, melyet meg is őriztek a szünetre (15–14).

Nagy feszültség

A második félidőben tovább éleződött a harc a pályán, sokáig felváltva találtak be a kapuba a csapatok, hiába volt folyamatosan a hazaiaknál az előny, az Érd szívósan küzdött, úgy tűnt a piros-fehérek nem tudják leszakítani magukról a vendégeket.

Az utolsó tíz perc aztán maga volt a feszültség: minden területért, minden labdáért öldöklő harc volt. A Loki kezdett elnyúlni ellenfelétől, melyben főszerepet játszott Kovács Anna, aki ebben a periódusban a hátán a Debrecent. Szabó Dóra nagyon fontos pillanatban babonázta meg újra az érdiek heteslövőjét, aztán kezdődhetett a debreceni örömtánc a pálya közepén, hiszen nagy akaratról téve tanúbizonyságot teljesen megérdemelten győzött a Loki 34–31-re.

MSZ

A tények

DVSC-SCHAEFFLER–ÉRD 34–31 (15–14)

Debrecen, 1200 néző, V: Altmár, Horváth M.

DVSC: Oguntoye – Varsányi, KOVÁCS ANNA 9 (1), GRIGEL 3, Tóvizi 1, DESZPOTOVICS 6, VANTARA-KELEMEN 8 Csere: SZABÓ D. (kapus), BULATH 5 (5), Punyko, Bordás 1, Arany 1 Edző: Köstner Vilmos

Érd: Janurik – Krpezs-Slezák 3 (1), KISS N. 4, TÓTH G. 9, Szabó L. 2 (1), Kovacsevics 2, C. Lassource 2 Csere: Foggea (kapus), Gávai, JERÁBKOVÁ 6 (1), Lavko 3, Schatzl Natalie Edző: Szabó Edina

Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–0. 10. p.: 4–6. 19. p.: 7–11. 23. p.: 11–11. 29. p.: 14–13. 36. p.: 18–16. 45. p.: 24–24. 53. p.: 30–27. 55. p.: 32–28.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 8/6, ill. 6/3.

Mesterszemmel

Köstner Vilmos: – Nagy iramú, hibákkal tarkított, de jó színvonalú mérkőzésen kiváló küzdőszellemmel, jó ritmusban nyertük meg ezt a nagyon fontos találkozót.

Szabó Edina: – A két csapat remek mérkőzést játszott. A nagy küzdelemből a Debrecen jött ki jobban. Azokban a pillanatokban, amikor vissza tudtunk volna jönni a meccsbe, mindig becsúszott egy-egy hiba. A Kisvárda elleni vereségből bár ki tudtunk kászálódni, de ez most ennyire volt elég.

Női kézilabda NB I - Debrecenben veszített az Érd Budapest - Az Érd lépéshátrányba került a Siófokkal szemben a női kézilabda NB I harmadik helyéért zajló versenyben, mivel csütörtökön 34-31-re kikapott Debrecenben. A mezőny legeredményesebb játékosa két magyar válogatott kézilabdázó volt: a hazaiaknál Kovács Anna, a vendégeknél Tóth Gabriella d... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA