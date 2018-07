DVSC: a sikeres idénykezdet lendületet adhat nekik

Eldördül végre a startpisztoly a labdarúgó NB I 2018/2019-es idényében, a hétvégén az első forduló találkozóit rendezik meg. A DVSC szombaton 17 órától a Puskás Akadémia vendége lesz a Pancho Arénában. A találkozót a Hajdú Online élőben közvetíti.

A Loki játékosai nevében a középpályás Bódi Ádám mondta el lapunknak, mennyire várják már az első tétmeccset.

Erősödtek

– Valóban, úgy látom, a gárda mindegyik tagja szeretne már tétre menő találkozón pályára lépni – mondta a 27 esztendős futballista. – Az alapozás egy szükséges rossz időszak, de nincs ezzel semmi gond, meg kell szenvedni azért, hogy megfelelő erőállapotban legyünk a bajnokságra.

Túl vagyunk az edzőmeccseken, de azt minden labdarúgó tudja, hogy a tétmérkőzés egészen más, végre Felcsúton már bajnoki pontokért szállhatunk harcba!”

– fogalmazott a középpályás.

A debreceniek keretében történt némi változás a nyári holtszezon során: Sós Bence, Danilo Szekulics és Justin Mengolo már nem itt kezdi meg a szezont, Tisza Tibor pedig visszavonult. De vannak érkezők is Szécsi Márk, Haris Attila, Ezequiel Calvente és Erik Cikos személyében.

– Természetesen akik nemrég jöttek a DVSC-hez, azoknak biztosan kell egy kis idő, hogy beilleszkedjenek a gépezetbe, bár Haris Attila egész korán igazolt ide, ő már biztosan jobban érzi a csapatjátékot. Sajnos, a sérülések sem kerültek el bennünket, Tabakovic, Bényei, Ferenczi, Könyves és Jovanovic hosszabb-rövidebb időre kidőltek, de ha ők visszatérnek, akkor az újakkal együtt erősebb lehet a keretünk, mint legutóbb volt – magyarázta Bódi.

Megváltozott ellenfél

Ami a szombati ellenfelet illeti, a Puskás Akadémia jelentős változáson ment keresztül a nyári szünetben, távozott Pintér Attila vezetőedző és stábja, helyüket Benczés Miklós és kollégái vették át. A szakmai irányváltás is szemmel látható, a felcsútiak a jövőben kevesebb légióssal és több magyar játékossal próbálnak minél jobban szerepelni a pontvadászatban.

– Általában nem az a legszimpatikusabb a szurkolóknak, ha valaki 7-8 idegenlégióssal áll fel, a Puskás Akadémia is változtat ezen a téren, úgy tűnik. Azonban továbbra is jó nevű futballisták alkotják az ellenfél csapatát, aki véleményem szerint most is a játszós focit részesítik előnyben. Mivel az említett okok miatt nem pontosan tudjuk, mire lehet képes a PAFC, az lehet az üdvözítő, ha a saját játékunkban törekszünk minél jobb teljesítményre.

Mindig nagyon fontos a jó kezdés, de ha szombaton pontot, pontokat szereznénk, az nagy lendületet adhatna az azt követő két hazai bajnokinkra. Bízom benne, hogy így is lesz!”

– nyilatkozta Bódi Ádám.

TN

