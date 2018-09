DVSC: a reménynek élnie kell

A Hajdú-bihari Napló is többször beszámolt róla, hogy két hete lezajlott egy országos kezdeményezés, A Futball Éjszakája című rendezvénysorozat, melynek a DVSC is részese volt a Nagyerdei Stadionban. A gálamérkőzésekkel, koncerttel, stadiontúrával és ehhez hasonló szórakoztató mozzanatokkal szolgáló este jótékony cél is szolgált, hiszen a nézők által megvásárolt támogatói jegyek ára a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány számláját gyarapítja.

Csaknem félmillió

Azóta kiderült, hogy összesen 440 ezer forint jött össze a Loki futballistái, illetve a DVSC és az UTA Arad öregfiúk mérkőzésén, amelyet a debreceniek csütörtök délelőtti edzése után adtak át jelképesen Zsupos Sándornak, az alapítvány elnökének, illetve az ifjú Kovács Fanni Veronikának, aki az átadó kedvéért vonatozott el Zamárdiból édesanyjával a Nagyerdőre.

– Nagyjából tíz esztendőre tekint vissza a kapcsolatunk a DVSC futballistáival és trénereivel – mondta el az elnök a kérdésünkre. – Az alapítvány által támogatott gyermekek részére többször is gyűjtöttek már adományt a lokisták az elmúlt években, ezek a pénzek rajtunk keresztül utat találnak a kicsikhez. Előfordult, hogy orvosi műszert vásároltunk, és van, hogy egy esemény finanszírozásába szállunk bele ily módon is. A Futball Éjszakáján összejött adományt a decemberi ajándékozásra fordítjuk, melyre mintegy ötven gyereket és családjukat hívjuk meg. A két héttel ezelőtti futballesemény ismét remek összefogás volt a kis betegekért, ahol nemcsak a futballcsapat, az edzői stáb, de a szurkolók is adományoztak még külön. Nagy öröm ez számunkra, mint ahogyan az is, hogy a játékosok vagy például Herczeg András vezetőedző is rendszeresen ad az alapítványnak. Tehát régi és tartós a kapcsolatunk a DVSC-vel, az is előfordult, hogy az alapítvány logójával ellátott mezben játszottak a fiúk – fogalmazott Zsupos Sándor.

A sérült Tőzsér Dániel a pálya mellett figyelte az edzést, és a csapatkapitány írta alá először az ajándékul adott mezt és labdát.

Kötelesség segíteni

– Úgy vélem, az természetes, hogy az ember ott segít, ahol tud – mondta a válogatott labdarúgó. – Aki pedig szerencsésebb, és megteheti ezt, annak kötelessége segíteni. Nekem is van két kislányom, szülőként természetes, hogy a gyermekek az elsők számomra, hiszen ők jelentik a jövőt. Bízom benne, hogy mindenki így látja ezt, és minél többen fognak csatlakozni az ilyen kezdeményezésekhez, és segíteni fognak a rászorulókon – bizakodott Tőzsér Dániel.

