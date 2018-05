DVSC: a lényeg a három pont

A kiesés rémétől fenyegetett Diósgyőr volt a DVSC vendége szombaton délután a Nagyerdei Stadionban. A házigazdák szintén győzelmi kényszerben léphettek pályára, hiszen azon túl, hogy harcban állnak a bronzéremért, a tavaszi szezonban még nem tudtak bajnoki meccset nyerni a saját arénájukban. Ezúttal ez sikerült 2–1-re, úgy, hogy az első percben máris kiállították a borsodiak játékosát, Tamást.

Kedvezően alakult

– Szerencsére kedvezően alakult számunkra a találkozó eleje – nyilatkozta lapunknak Varga Kevin, a Debrecen középpályása. – Egy mélységi indítás után Sós Bencét gólhelyzetben, utolsó emberként fellökték, ezért jogosan villant a piros lap. Ez nagy előnyt jelentett számunkra, hiszen tudtuk, hogy a DVTK ellen főként mélységi labdákkal kell operálnunk, megfogyatkozva pedig még sebezhetőbbé vált az ellenfél ezen a téren. Az első félidőben ezzel éltünk is, bár az első gólunk szögletből született, ám a második találatunk egy szép bepassz után. A szünet után talán túlságosan is megnyugodtunk, ezért eshetett vissza a játékunk. Hála istennek így is meg tudtuk szerezni a nagyon lényeges három pontot – fogalmazott Varga, aki elmondta, volt rajtuk amiatt nyomás, hogy még nem tudtak NB I-es hazai mérkőzést nyerni idén.

– Ráadásul amiatt is nagy volt a tét, mert szeretnénk elérni a harmadik helyet. Ahhoz most nyernünk kellett, mert ha nem sikerül, akkor a hátralévő három meccsen már nagyon nehéz dolgunk lett volna. Tudtuk, hogy a Diósgyőrnek is kiemelten fontos a keleti rangadó, ezért is volt nagy segítség az első percben kiharcolt emberelőny. Pluszönbizalmat adott számunkra és még inkább hittük, hogy megnyerhetjük a mérkőzést – mondta a labdarúgó.

A DVSC számára még a Balmazújváros elleni idegenbeli, a Puskás Akadémiával szembeni hazai és az újpesti idényzáró van hátra a szezonból.

– Ellenféltől függetlenül nehéz kilencven percek várnak még ránk, hiszen nem nagyon van olyan csapat a mezőnyben, amelyik ne küzdene valamilyen célért még. A harmadik helyért négy csapat harcol, a bennmaradásért pedig legalább ennyi verseng. Az első lépcsőfok az újvárosi meccs lesz, Ha a házigazdák ellenünk nem nyernek, akkor roppant nehéz helyzetbe kerülnek. Mi pedig végre újra a harmadik helyen állunk, nekünk is óriási jelentősége van a hétvégének. Nem mellesleg ez egy hajdúsági derbi lesz, törleszteni valónk is van a Balmazzal szemben a tavaszi idénynyitón elszenvedett vereségért, úgyhogy mindenképpen győzni szeretnénk idegenben. A hátralévő másik két összecsapással csak a balmazújvárosi után foglalkozunk – jelentette ki varga Kevin.

TN

