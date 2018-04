DVSC: a gólt nem magyarázzuk

Megszerezte végre első idei hazai győzelmét a DVSC kedden este, a piros-fehérek 3–1-re fektették két vállra a Budapest Honvédot a Nagyerdei Stadionban. Ez a siker azt jelentette, hogy a Loki a két héttel ezelőtt, idegenbeli gól nélküli odavágó után bejutott a Magyar Kupa elődöntőjébe.

A lényeg a győzelem

Óriási részt vállalt a győzelemből a hazaiak topolyai születésű 28 éves labdarúgója, Könyves Norbert. A támadó „két és fél” gólt szerzett a kispestiek ellen, ugyanis a harmadik találatnál ugyan ő rúgta kapura Bódi felpattanó labdáját, de utólag azt a gólt az ugyancsak a kapu torkában álló csatártársának, Haris Tabakovicnak adták a jegyzőkönyvben. Könyvesnek neki szegeztük a kérdést a lefújás után: akkor most két vagy három gólt szerzett?

– Mindegy, az a lényeg, hogy nyert a csapat és megvan a továbbjutás – nevette el magát a futballista.

Én biztosan hozzáértem a labdához, de utólag visszanézték a felvételeket, és azt mondták, hogy Tabakovicon még megpattant. Bal lábbal megpöcköltem a labdát, de ezen nem akarok vitázni, mondom, a lényeg, hogy nyertünk”

– fogalmazott Könyves.

A játékos a Debrecen idei négy bajnoki góljából hármat jegyez, vagyis úgy tűnik, megtalálta a góllövő cipőjét.

A finálé a cél

– Hála istennek! Az elmúlt szezonban többször is adtam gólpasszt, és ugyanígy megvoltak a helyzeteim, de nagyon nem ment a góllövés. Volt, hogy a kapusok bravúrral védtek, vagy én hoztam rossz döntést. Most szerencsére ezek bemennek, olykor még helyzet nélkül is betalálok, mint kedden az első gólomnál – utalt Könyves arra, hogy ide-oda pattogott a labda a vezetés megszerzését megelőző pillanatokban. Sokan annak tudják be ezt az eredményességet, hogy a támadó akkor is elindul a felé ívelt labdákra, amikor nem sok esély mutatkozik a játékszer megszerzésére.

Szerintem minden csatárnak az jár a fejében, hogy feltétlenül gólt akar szerezni, mindegy, milyen áron. Az, hogy miként sikerül a hálóba juttatni a labdát, teljesen mindegy, hiszen a gólt nem kell megmagyarázni sohasem.”

Nagyon bízom benne, hogy ezzel a győzelemmel el tudunk most már mozdulni a holtpontról! Azon leszünk, hogy a keddi formát átmentsük a hétvégi bajnokira, és Pakson is eredményesek legyünk – nyilatkozta a Naplónak Könyves Norbert.

De mi a céljuk a kupában?

– Ha már eddig eljutott a csapat, szeretnénk bekerülni a döntőbe. Ami biztosan nem lesz könnyű feladat, bárkit kapunk is meg az elődöntőben ellenfélként.

TN

