DVSC: a gólpasszt adó érdeme

Végig fölényben játszva, és gyakran szép megoldásokat bemutatva futballozott szombaton este a DVSC együttese a Nagyerdei Stadionban. Ennek a teljesítménynek meg is lett az eredménye, ugyanis a Loki 2–0-ra legyőzte a Diósgyőrt az OTP Bank Liga 3. fordulójában. A második félidő elején a csapatkapitány Tőzsér Dániel lőtte ki 16 méterről a jobb alsó sarkot, majd a 82. percben Szécsi Márk kitűnő csúsztatása bebiztosította a győzelmet.

Remek beadás volt

– A gól előtt közvetlenül beindultam a kapu felé, mert Bóditól számítottam átadásra, de visszaléptem, ugyanis lesen lettem volna – emlékezett vissza Szécsi. – Ezt követően újra elindultam, mert láttam, hogy Haris Attila be fogja adni a labdát, szerencsére odaértem és sikerült befejelnem a kapuba. Egyébként Bódi Ádám is érkezett mögöttem, szóval ha én nem érem el, akkor ő is a hálóba juttathatta volna a labdát.

Mindenképpen Attilát kell dicsérni, mert ez egy remek beadás volt, amely mindkettőnket ziccerben talált volna”

– mondta a 24 éves támadó, aki a mérkőzés egészéről is beszélt a Naplónak.

– Az első félidőben több lehetőségünk is volt – fogalmazott Márk, aki rögtön az első percben kapufát rúgott. – Nem tudom, akkor miért nem sikerült gólt szereznünk, de a második játékrészben hála istennek sikerült. 0–0-nál is tudtam, hogy meg fogjuk nyerni a meccset, hiszen nagy fölényben játszottunk. Nekik csupán egy lehetőségük volt, még az elején, de azt Nagy Sanyi emberfeletti védéssel hárította. A vezetőgólt követően a DVTK több kockázatot próbált vállalni, de így is nekünk volt több helyzetünk – mondta a Puskás Akadémiától kölcsönvett csatár.

A szombati bajnokin jó volt megélni, hogy a közönség mennyire a csapat mellé állt – így érzi ezt Szécsi is.

– Nagyszerű, hogy ilyen hangulatban focizhattunk! A szurkolók is kellettek ahhoz, hogy megnyerjük a keleti rangadót – jelentette ki a futballista.

Mennek a Vidihez

A DVSC szombaton a Vidi ellenfeleként lép fel idegenben, vajon előnyt jelenthet-e, hogy a fehérváriak kedden BL-selejtezőt játszanak Malmőben?

– Nem feltétlenül előnynek nevezném ezt, hiszen a Vidi kerete kellően bő és erős, ezért ha a pihentebb játékosok is kapnak szerepet, akkor is nehéz meccs lesz. Nyílt sisakos küzdelemre számítok, hiszen ott is győzni szeretnénk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez sikerüljön – nyilatkozta Szécsi Márk.

