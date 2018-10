DVSC: a csatár nem izgulhat

Kisebb nyeretlen széria után végre megtörte a rossz érát a DVSC a hétvégén, miután 3–1-re legyőzte a Kisvárdát a Nagyerdei Stadionban. A hátrányból fordító Loki egyik legjobbja a 46. percben csereként beállt Takács Tamás volt, aki kétszer is megzörgette a hálót.

Nyerniük kellett

– A szünetben idegesek voltunk, mert vesztésre álltunk, hiszen kaptunk egy gólt az elején – nyilatkozta a Naplónak Takács. – Amikor beálltam, az volt minden vágyam, hogy megfordítsuk az állást, mert hazai pályán most már tényleg nyernünk kellett. Mindent egy lapra feltéve mentünk ki ennek érdekében a pályára a pihenő után. Szerencsére volt több jó teljesítmény is a csapatban, nekem is könnyebb volt így gólokkal hozzájárulnom a sikerhez. Ideális volt, hogy a második játékrész elején, viszonylag korán be tudtunk találni, ezt követően még nagyobb nyomást helyeztünk a Kisvárdára. Elhittük, hogy miénk lehet a három pont, éreztük, itt győznünk kell. Barna Szabi gólja már minket juttatott előnyhöz, a végén pedig sikerült bebiztosítanunk a sikert. Úgy vélem, egy Debrecennek ilyen szellemben kell hazai pályán játszania – fogalmazott a labdarúgó, aki a harmadik hazai gólt nagyon higgadtan helyezte a kapuba a kapus mellett.

– Csatár vagyok, nincs min izgulnom, ez a feladatom. Ha idegeskednék a kapu előtt, akkor biztosan nem tudnék betalálni. Azért vannak az edzések, hogy ezeket a szituációkat begyakoroljuk, és reflexként jöjjön belőlünk – mondta a támadó, aki a következő, Ferencváros elleni meccsről is szót ejtett.

– Nagyon várom azt a találkozót, szeretek sok szurkoló előtt játszani. Jó mérkőzésnek ígérkezik, és nem feltartott kezekkel lépünk pályára a Groupama Arénában sem. Ha úgy futballozunk, ahogyan valójában képesek vagyunk, akkor a Fradi ellen is lesz keresnivalónk. Ám elengedhetetlen lesz, hogy maximális koncentrációval hajtsuk végre azt, amire a szakmai stáb utasít minket. Biztos, hogy meglesz a megfelelő taktikánk, és Herczeg András kellőn felkészít bennünket arra, miként érhetünk el jó eredményt.

TN

DVSC: felálltak és nyertek Debrecen - Bár a Kisvárda szerezte meg a vezetést szombat este, a Lokié lett a három pont. Ugyan az újoncot látta vendégül a hétvégén a DVSC alakulata a Nagyerdei Stadionban, mégsem érezhették azt a hazai drukkerek, hogy a kedvenceik lennének a meccs egyértelmű favoritjai. A két gárda ugyanis épp... Tovább a cikkhez

"Nyomás alá helyeztük az ellenfelet, megérdemelten nyertünk" Debrecen, Kisvárda – Az DVSC vs. Kisvárda FC (3-1) OTP Bank Liga-mérkőzés után a két edző, Herczeg András és Dajka László értékelte a látottakat. Herczeg András: Az első félidőben is jobban játszottunk ellenfelünknél. A Kisvárdának volt egy szép támadása, abból gólt ért el. A második félidőben vá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA