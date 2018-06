DVSC: a bronzérem lesz a tét

Az utolsó fordulóra is maradt tétje a szombaton 19 órakor kezdődő Újpest–DVSC bajnoki mérkőzésnek: a dobogó harmadik fokán álló, 46 pontos házigazdák, és a negyedik Loki (44) is megszerezheti a bronzérmet. Ha a Debrecen nyer, mindenképpen dobogós, ebben az esetben indulhat az Európa-liga selejtezőjében. Mivel az újpestiek megnyerték a Magyar Kupát, így ha ők lesznek a harmadikok, a negyedik hely is nemzetközi kupaindulást ér. Ahhoz, hogy a DVSC legyen a negyedik, nem szabad, hogy kevesebb pontot szerezzen a mögötte álló Honvédnál.

Javulni fog

A hajdúságiaknál vélhetően Ferenczi János lesz a balhátvéd, aki több mint kéthónapos sérülését követően az előző fordulóban, a Puskás ellen tért vissza a csapatba.

Jó volt végre pályára lépnem, örülök, hogy még ebben a szezonban sikerült ez”

– mondta Ferenczi. – Amikor bokasérülést szenvedtem, úgy tűnt, „el kell engednem” az idényt, szerencsére végül nem így lett. A Puskás Akadémia ellen jól kezdtünk, majd kaptunk egy elkerülhető gólt, ez rá is nyomta a bélyegét az első félidőre. A szünet után már jól játszott a csapat, talán velem is meg voltak elégedve a szakmai stáb tagjai. Nyilván erőnlétileg még van lemaradásom, de ez majd egyre inkább javulni fog – fogalmazott a 27 esztendős futballista.

Ön szerint mi lesz az Újpest vs. DVSC mérkőzés végeredménye? Sima újpesti siker

Fölényes Loki-győzelem

Egy góllal lesznek jobbak a hazaiak

Szoros meccsen nyer a DVSC

Döntetlen Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

A lokisták tehát a Szusza Ferenc Stadionban zárják a bajnoki pontvadászatot.

– Nagyon szeretnénk megszerezni a harmadik helyet – nyilatkozta a védő. – Az érem mellett nagy dolog lenne az a tény is, hogy a két kiemelkedő gárda – a Videoton és a Ferencváros – mögött mi bizonyulnánk a legjobbnak, ezt azért a rajtnál senki nem gondolta volna.

Nehéz meccs lesz, mert a lilák is oda szeretnének érni a dobogóra, de mindent el fogunk követni, hogy mi nyerjük meg a találkozót.”

Bár más eredmény esetén is összejöhetne az El-indulás, mi úgy utazunk el, hogy három pontot akarunk szerezni. Az Újpest stabil csapat, nagyon nehéz legyőzni, és az MK-siker után önbizalommal telve várhat bennünket. Rendkívül veszélyes középpályásai és támadói vannak az ellenfélnek, hátul masszívak, vagyis jó gárdával találkozunk.

A találkozót szombaton 19 órától a Hajdú Online élőben közvetíti.

TN

Nincs edzőkérdés a Lokinál Debrecen - Mint ismert, a debreceni szakmai stábnak jövő nyárig szóló szerződése van a piros-fehér klubnál. Érdekes hír látott napvilágot szerdán este: állítólag a Loki érdeklődik a DVTK-tól áprilisban menesztett vezetőedző, Bódog Tamás iránt. A Nemzeti Sport Online viszont úgy tudja, a DVSC ugya... Tovább a cikkhez

DVSC: nem jósolni kell, tenni érte Debrecen - A DVSC kapusa, Nagy Sándor megtiszteltetésnek érzi, hogy ebben a szezonban ő kapta a Zilahi-díjat. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is az utolsó hazai bajnoki mérkőzés előtt adták át a szezon legjobb debreceni játékosának járó Zilahi Zoltán-díjat, melyet a tragikusan, fiatalon elhu... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA